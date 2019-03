Mondiali | Italia nel gruppo B con Serbia | Filippine e Angola

Basket - Mondiali : Italia con Serbia - Filippine e Angola : La mano di Kobe Bryant regala all'Italia la Serbia, le Filippine e l'Angola nella prima fase del Mondiale, in programma dal 31 agosto al 15 settembre in Cina. A Shenzhen, la leggenda dei Lakers ...

Sorteggio Mondiali Basket 2019 – Italia nel Gruppo D - pericolo Serbia : ecco le avversarie degli azzurri : Il Sorteggio dei gironi dei Mondiali di Basket 2019 ha inserito l’Italia nel Gruppo D, lo stesso della Serbia: ecco le avversarie degli azzurri Grazie al secondo posto ottenuto nel Gruppo J delle qualificazioni valevoli per le squadre europee, l’Italia ha staccato il pass per i Mondiali di Basket 2019. Gli azzurri faranno tappa in Cina questa estate per un appuntamento che l’ItalBasket mancava da 13 anni! Grande euforia per i ragazzi ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia mina vagante - Vittozzi e Wierer basteranno per la medaglia? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 16 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Dorothea Wierer eFdederica Sanfilippo. L’Italia come di consueto avrà al lancio Lisa Vittozzi, che avrà il compito di provare a dare il cambio in testa a Nicole Gontier, che ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Mancano ancora due anni, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo ...

Sorteggio Mondiali basket 2019 : le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : La FIBA ha comunicato oggi i criteri per il Sorteggio dei Mondiali di Cina 2019, che si terrà domani alle ore 11.30. Le 32 partecipanti sono state divise in otto urne. La prima fase della manifestazione iridata si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. La formula prevede la composizione di otto gironi da quattro squadre. L’Italia è stata inserita nella terza urna, assieme a Russia, Australia e Brasile, che quindi non potrà essere avversarie ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : Italia d’argento nelle Team Race! Secondo gradino del podio per Antonioli-Boscacci e per De Silvestro-Murada : Sono arrivate altre tre medaglie per la spedizione azzurra nella penultima giornata di gare a Villars-sur-Ollon, in Svizzera, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di sci alpinismo 2019. Nella Team Race, una spettacolare prova a coppie riservata alla categoria senior ma nella quale possono gareggiare anche gli espoir, l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento sia in campo maschile, dove è arrivato anche il bronzo a ...

Biathlon - Mondiali 2019 : domani la staffetta maschile. L’Italia spariglia le carte - gara durissima fin dall’avvio? : domani alle ore 16.30 ai Mondiali di Biathlon si assegnerà il titolo nella staffetta 4×7.5 km maschile e le scelte dell’Italia lasciano intendere che fin dal primo metro sarà aspra la battaglia: i tecnici azzurri hanno provato a sparigliare le carte, schierando i frazionisti in ordine inatteso, per andare a tutta sugli sci sin dallo start. Al lancio infatti non ci sarà Thomas Bormolini, ma l’Italia vuole fare corsa dura ...

Biathlon - Mondiali 2019 : domani la staffetta femminile. Per l’Italia formazione collaudata - basterà per il podio? : domani ai Mondiali di Biathlon si assegneranno i titoli nelle staffette: alle ore 13.15 toccherà alle donne, con l’Italia che si affiderà ad una formazione collaudata nelle frazioniste e nell’ordine in cui le vedremo in pista. La concorrenza di certo non mancherà, ma le azzurre potranno tranquillamente essere in corsa per il podio. L’Italia come di consueto avrà al lancio Lisa Vittozzi, che avrà il compito di provare a dare il ...

Biathlon - Mondiali 2019 : i quartetti dell’Italia per le staffette. Vincono i ballottaggi Nicole Gontier e Giuseppe Montello : Sono stati comunicati i quartetti dell’Italia per le staffette di domani valide per i Mondiali di Biathlon di Oestersund: nella formazione femminile Nicole Gontier è stata preferita ad Alexia Runggaldier, mentre in quella maschile Giuseppe Montello ha avuto la meglio su Thierry Chenal. Qualche sorpresa nell’ordine dei frazionisti tra gli uomini. Domani alle ore 13.15 scatterà la staffetta 4×6 km femminile, con l’Italia che ...

Basket. Mondiali : i sorteggi di Shenzhen - l'Italia evita gli Usa : Un'arena tutta esaurita. Una città in festa. Shenzhen è pronta ad alzare ufficialmente il sipario sul Mondiale 2019, il primo di sempre a 32 squadre, col sorteggio della prima fase in programma sabato ...

