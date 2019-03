Mondiali di Basket | nel girone iniziale l' Italia pesca la Serbia

Basket - Mondiali 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Si disputeranno quest’estate i Mondiali di Basket maschile 2019, che approderanno in Cina dal 31 agosto al 15 novembre, snodandosi attraverso otto città del Paese più popoloso del mondo. L’Italia, nel sorteggio di poche ore fa, è stata sorteggiata con Serbia, Filippine e Angola. Se la Nazionale che ha raggiunto la finale iridata 2014, olimpica 2016 ed europea 2017 non sembra la vera rivale degli azzurri per il passaggio del turno, la ...

Mondiali Basket 2019 - Italia nel Gruppo D! Coach Sacchetti : “non ho un uomo per marcare Marjanovic - bene evitare il Canada” : Coach Sacchetti commenta l’inserimento dell’Italia nel Gruppo D dei Mondiali di Basket 2019: Serbia pericolo n°1, il gigante Marjanovic difficile da arginare Dopo 13 anni l’Italia torna a giocare i Mondiali di Basket. L’edizione 2019, vedrà gli azzurri volare in Cina per affrontare Serbia, Filippine e Angola, le avversarie del Gruppo D. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Coach Sacchetti ha commentato così ...

Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali di basket in Cina : Si è tenuta sabato a Shenzhen, in Cina, la cerimonia dei sorteggi dei gironi dei Campionati Mondiali di basket, in programma dal 31 agosto al 15 settembre in otto città cinesi. L’Italia, che si è qualificata dopo tredici anni di assenza, è

Basket - Diaw : "Usa Mondiali? Non so - ma ho il vino per la festa" : E adesso? 'Giro il mondo in barca a vela. E ho ancora la macchina del caffè. Anzi, ne ho due, nel caso una si rompa'. Vuole sempre andare su Marte? 'Sicuro, anche se credo dovrò aspettare per un po' ...

