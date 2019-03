Via della Seta - Moavero : 'Memorandum con la Cina? Recuperiamo il divario con gli altri Paesi Ue' : Il presidente cinese, Xi Jinping , arriva in Italia "nel quadro di una rivisitazione e ristrutturazione complessiva del rapporto bilaterale tra Italia e Cina , che è una grandissima economia del ...

Moavero : Cina? Recuperiamo divario in Ue : ROMA, 16 MAR - Il presidente cinese Xi arriva in Italia "nel quadro di una rivisitazione e ristrutturazione complessiva del rapporto bilaterale tra Italia e Cina, che è una grandissima economia del pianeta", un mercato per i prodotti di cui siamo esportatori, e "dobbiamo recuperare il divario con altri Paesi Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a 'L'...

Cina : Pd Senato a Moavero - 'quali sono reali intendimenti governo? spieghi in aula' : ... e se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti in premessa, non ritenga doveroso e urgente chiarire quali siano gli indirizzi del Governo in materia di politica economica internazionale'.

Il Pd porta la via della seta in Parlamento. Interrogazione dei Dem a Moavero sulla firma dell'accordo con la Cina : Il Partito democratico porta la via della seta in Parlamento. Approfittando delle divisioni che sono deflagrate all'interno della maggioranza nelle ultime quarantott'ore sulla firma della "Belt and Road Initiative", il programma di investimenti al quale il governo gialloverde vorrebbe apporre la firma, gli uomini di Nicola Zingaretti vogliono che il ministro degli Esteri Enzo Moavero si presenti in Senato a spiegare cosa diamine stia succedendo. ...