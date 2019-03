Milano | lunedì presentazione Giornata design italiano nel mondo

Milano : da lunedì attiva Area B - la ztl anti inquinamento (2) : (AdnKronos) - Per informazioni è anche aperto al pubblico un infopoint dedicato nel mezzanino della stazione Duomo della linea rossa della metropolitana. Gli orari di apertura del servizio sono dalle 8.30 alle 15.30, dal lunedì al venerdì, con 16 sportelli a disposizione per qualsiasi informazione r

Area B - Milano tira dritto : da lunedì 25 febbraio si parte senza deroghe : Milano 20 febbraio 2019 - Le posizioni del Comune di Milano e della Regione Lombardia restano distinte e distanti: lunedì 25 febbraio , tra 5 giorni, Area B entrerà quindi in vigore senza che sia ...

Milano. Area B : lunedì 18 febbraio non sarà possibile richiedere pass sosta : Vanno avanti le attività degli operatori di Comune e Atm per adeguare la città all’entrata in servizio di Area B,