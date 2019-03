Milan | senti Materazzi | ' Romagnoli tra i top 3 difensori al mondo!'

Milan - Calhanoglu : "Derby? Ci sentiamo forti - possiamo vivere una notte da Juve" : ... che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport non si nasconde e avvisa l' Inter : "Questo Milan è in forma, arriviamo al derby al meglio, ci sentiamo bene, ci sentiamo forti - ha detto il neo papà, ...

Chievo-Milan - 27ª giornata Serie A : probabili formazioni - Schelotto e Bonaventura assenti : Chievo-Milan potrebbe essere un incontro dal pronostico apparentemente scontato, dal momento che vede coinvolte due compagini che risultano molto distanti in classifica. I padroni di casa infatti stazionano in ultima posizione e sembrano destinati alla retrocessione nella Serie cadetta: il distacco dalla zona che garantisce la salvezza è decisamente cospicuo. Gli ospiti invece stanno attraversando un ottimo momento di forma, culminato con una ...

Milan - senti Abbiati : 'Suso mi fa uscire di testa' : Poi normale il calo fisico, una stagione al 100% in ogni partita la fanno pochissimi al mondo. Conosco il ragazzo e sono molto fiducioso, ci mette anima e corpo per il Milan. Non mi passa nemmeno ...

Milan - senti Caldara : "Il rientro? Manca poco..." : Ha guardato il Milan crescere da fuori per tutta la stagione e adesso sembra proprio arrivato il suo momento. Mattia Caldara , presente con i compagni all'evento di banca BPM, è pronto a iniziare la ...

Milan - senti Bakayoko : “amo Piatek e voglio restare in rossonero” : Tiemoué Bakayoko si appresta a vivere un finale di stagione importantissimo con il suo Milan che tenta l’assalto alla Champions League Tiemoué Bakayoko sta cercando in tutti i modi di chiedere al Milan di riscattarlo dal Chelsea. In estate si deciderà il suo futuro, anche se il costo del riscatto è un po’ elevato per le casse rossonere, ben 38 milioni da versare ai blues. Leonardo sta tentando di ottenere uno sconto sul prezzo ...

Milan - senti Perinetti : “Piatek programmato per diventare un gran bomber” : Intervistato sulle frequenze di Radio Rossonera, Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato di Krzysztof Piatek, suo ex attaccante recentemente trasferitosi al Milan: “Piatek è programmato per diventare un grande bomber. Se mi aspettavo un impatto così al Milan? Mi aspettavo rispondesse bene perché è giocatore che si “programma”. Gattuso lo ha giustamente paragonato […] L'articolo Milan, senti Perinetti: ...

A San Siro il primo workshop ECA sulle HR : presenti Milan e Inter : workshop ECA risorse umane San Siro. Si è tenuto oggi, martedì 5 febbraio 2019, a Milano il primo workshop organizzato da Eca, European Club Association, sui cambiamenti e la gestione dei dipartimenti di Human Resources delle principali squadre europee. AC Milan e FC Internazionale Milano, hanno ospitato l’evento all’Interno dello Stadio di San Siro e […] L'articolo A San Siro il primo workshop ECA sulle HR: presenti Milan e ...

Milan - senti Higuain : 'Sarri sa tirare fuori il meglio di me' : Per la cronaca la gara è terminata con il punteggio di 5-0: oltre al Pipita, Hazard con una doppietta e David Luiz hanno completato il tabellino. > Stuzzicato sulle differenze tra la Serie A e il ...

CALCIOMERCATO Milan/ Ultime notizie - Perinetti : avevamo sentito il Napoli per Piatek - poi con i rossoneri... : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie. Perinetti , Genoa, conferma i contatti con il Napoli per Piatek, volato poi a MILANo in questa finestra di gennaio.

Milan - senti Crespo : "Piatek mi ricorda Shevchenko - rapido e letale come lui" : "Per come calcia e per come si smarca, ricorda moltissimo Shevchenko". Hernan Crespo inquadra così Krzysztof Piatek, nuovo bomber del Milan che ha conquistato San Siro , e non solo, dopo la doppietta ...

Tifoserie più presenti d'Europa. Inter e Milan nella top 20 : «They never walk alone». L'inno del Liverpool vale, in termini di affluenza, pure per le squadre europee che possono contare sulla fedeltà di un pubblico fortemente affezionato. Tutta (e solo) Milano a rappresentare il calcio italiano nella top 20 grazie all'ottavo posto dell'Inter e al 15° del Milan. Al primo posto per affluenza allo stadio nella stagione 2017/18, secondo i dati diffusi dall'Uefa, figura il Manchester United che ha ospitato ...

Tifoserie più presenti d'Europa - Inter e Milan nella top 20 : L'Inter è nella Top 10 europea tra le squadre con più pubblico nella stagione 2017-18, il Milan galleggia onorevolmente nella Top 20 . Sono i dati ufficiali diffusi dall'Uefa sugli ingressi negli ...

Milan - Abate : "Benvenuto Piatek. Higuain? Se non te la senti..." : Ignazio Abate accoglie a braccia aperte Piatek : "Ha iniziato alla grande la stagione, ora sta a noi accoglierlo al meglio. La società sta facendo un gran lavoro sul mercato e vuole riportare la ...