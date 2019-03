Milan-Carrarese | Viareggio Cup | segui il LIVE dalle ore 15

milanworld

(Di sabato 16 marzo 2019)sarà l’ultima partita del girone per i giovani rossoneri allenati da Federico Giunti. Dopo le due vittorie contro Chelsea e Spezia, il Diavolo si è garantito l’accesso agli ottavi di finale dellaCup. Il match contro i giallazzurri non conterà molto ai fini della classifica, ma Maldini e compagni non vorranno di certo sfigurare.I riflettori sono puntati proprio su Daniel Maldini, che dopo la doppietta nella gara contro lo Spezia ha attirato su di sé gli occhi dei media. Il calcio d’inizio diè fissato per le ore 15. Su questa pagina potretere la cronacadel match e il risultato in tempo reale.L'articoloCup:ilore 15 proviene daWorld.it.

