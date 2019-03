Milan | accordo con Avis Italia | è Official Car Rental Partner

Milano : firmato accordo tra il Commissario alle bonifiche e l’Associazione Medici Sentinella per l’Ambiente : Durante il convegno nazionale dal titolo “Medici Sentinella per l’Ambiente: una strategia di prevenzione dai cambiamenti climatici, il ruolo dei Medici per la Salute globale” in corso di svolgimento a Milano e che ha visto la partecipazione di decine di specialisti sanitari e cittadini lombardi, è stato siglato il protocollo di collaborazione tra l’Associazione Medici per l’Ambiente e il Commissario Straordinario per la realizzazione ...

Milano viaggia sulla parità. Borse caute in attesa voto su accordo con Ue : Seduta cauta per le principali Borse del Vecchio Continente e per Piazza Affari , che proseguono a piccoli passi, dopo l'accordo raggiunto sulla Brexit, che dovrà essere votato oggi alla camera dei ...

Welfare aziendale : accordo all’avanguardia tra una piccola impresa di Milano e il sindacato : Salute, flessibilità, servizi, benessere e tempo libero al centro dell’accordo rivoluzionario tra una piccola impresa di Milano e il sindacato: perché se i lavoratori stanno meglio lavorano meglio… Milano, 12 marzo 2019 – Una PMI, un sindacato e un grande traguardo. È quello raggiunto da Landoor, società di traduzioni e interpretariato professionali con sede a [...]

Inter e Milan avrebbero trovato l'accordo : San Siro verrà demolito : Lo skyline della zona sud ovest di Milano è in procinto di subire un enorme cambiamento. Non stiamo parlando delle torri della nuova city life che paiono innalzarsi metro dopo metro direttamente dalle fondamenta della città stessa, questa volta non ci sarà qualcosa in più, ma qualcosa in meno. L'aspetto urbanistico è secondario, visto che bisognerà abituarsi a non vedere più al suo posto un'icona Milanese ed italiana, conosciuta in tutto il ...

Notorious - accordo definitivo con IGD per primo multiplex a Milano : Notorious Cinemas, controllata al 100% di Notorious Pictures , ha sottoscritto un contratto definitivo con IGD MANAGEMENT, società interamente controllata da IGD " Immobiliare Grande Distribuzione ...

Colpo Milan - accordo con il Nizza per Saint-Maximin : Ci ha provato a gennaio, nelle ultime ore del calciomercato, fallendo di poco l'obiettivo. E ci era andato talmente vicino che l'affare si farà: Saint-Maximin sarà un giocatore del Milan. Muovendosi ...

Milan - trattativa riaperta per Ferreira Carrasco : probabile accordo su 12 mesi di prestito : Dopo il tentativo del Milan di riportare in rossonero Gerard Deulofeu, prosegue la ricerca di un esterno offensivo da parte del club. In questo senso, nelle ultime ore la dirigenza ha riallacciato i ...

Fassone - va avanti la causa al Milan : lontano l'accordo : MilanO - Nessun accordo tra Marco Fassone e il Milan . Prosegue dunque la causa che l'ex amministratore delegato rossonero ha intentato causa alla società, accusata di licenziamento ritorsivo . Dopo l'...

Fassone-Milan - nessun accordo : prossima udienza il 21 febbraio : Il giudice Luigi Pazienza, constatato che le parti non hanno raggiunto un accordo, ha fissato una nuova udienza per il prossimo 21 febbraio. L'articolo Fassone-Milan, nessun accordo: prossima udienza il 21 febbraio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Niente accordo Milan-Fassone : oggi nuova udienza in Tribunale : Non sarebbe stato raggiunto alcun accordo, al momento, tra l'ex ad del Milan Marco Fassone e la società rossonera L'articolo Niente accordo Milan-Fassone: oggi nuova udienza in Tribunale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket - James Nunnally è ufficialmente un giocatore dell’Olimpia Milano. Accordo fino al 2020 per lo statunitense : Mancava soltanto l’ufficialità e l’ufficialità è arrivata: James Nunnally è un giocatore dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Come annuncia la società meneghina attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il 28enne nato in California ha sottoscritto un Accordo fino al 30 giugno 2020. Lo statunitense non sarà naturalmente disponibile per la sfida di oggi contro la Virtus Bologna, ma farà il suo esordio con la maglia ...

Basket : James Nunnally-Olimpia Milano - accordo fatto. L’ex Avellino e Fenerbahce in Lombardia fino al 2020 : Ormai manca soltanto l’annuncio dell’ufficialità, ma è praticamente fatto l’accordo tra l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e James Nunnally. Il ventottenne della California, passato da Avellino nella stagione 2015-2016 e passato poi al Fenerbahce coi galloni di MVP della Serie A, si accaserà in Lombardia a partire dalla trasferta di Eurolega contro il Gran Canaria del prossimo venerdì. L’operazione, che nelle ...

Milan-Genoa - accordo totale per Piatek : affare da 35 milioni di euro : Milan e Genoa hanno definito gli ultimi dettagli: Krzysztof Piatek è praticamente un giocatore rossonero, manca solo l'ufficialità per sancire la chiusura dell'affare. I due club hanno trovato un'...

Calciomercato Milan - Piatek è rossonero : le cifre dell’accordo : Calciomercato Milan – Il Milan nelle ultime ore ha piazzato il colpo Piatek. Il club rossonero è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Genoa, adesso proprio dal club rossoblu il colpo di mercato, sarà il polacco il sostituto dell’attaccante Gonzalo Higuain, tutto definito nelle ultime ore. Accordo raggiunto sulla base di 35 milioni di euro più bonus senza contropartita tecnica, è questa la sorpresa più grossa ...