Migranti | oggi riparte la nave Mare Jonio ' portiamo voce di speranza'

I Migranti vogliono il sussidio. In arrivo una pioggia di ricorsi : C'è una mina vagante che potrebbe deflagrare e sconvolgere i numeri e le stime che reggono il fragile equilibrio economico a sostegno del reddito di cittadinanza. Mentre in due giorni sono già ...

Migranti - ong del mare : “Governo disobbediente - da noi azioni di obbedienza civile. Oggi a Milano per diritti di tutti” : In attesa del corteo di sabato 2 marzo “People – prima le persone“, i rappresentanti dell’ong Mediterranea e Sea Watch hanno partecipato a un convegno sulle migrazioni organizzato a Milano da Sinistra Italiana. Un’occasione per fare il punto sulla loro attività nel Mediterraneo.”Il mare è svuotato di navi per impedimenti amministrativi che sono basati sul niente di fatto – ha detto Alessandra Sciurba di ...

Migranti - Linardi (Sea Watch) : “Di nuovo in mare a metà marzo. Oggi in piazza a Milano per rivendicare diritti calpestati” : “Sea Watch è in cantiere ma contiamo di tornare in mare a metà marzo”. Giorgia Linardi, portavoce per l’Italia della Ong, lo ha confermato nonostante le difficoltà burocratiche incontrate dalla nave, che ora si trova a Marsiglia per manutenzione, dopo aver lasciato Catania la settimana scorsa. “Stiamo bene, ma così non si può andare avanti” ha aggiunto al convegno ‘Migrare è umano’ a Milano. Sea Watch ...

Foggia.Migranti - blitz : sgombero baracche : 10.10 Duecento uomini tra Polizia,Carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in una operazione nel ghetto di borgo Mezzanone, vicino a Foggia,l'agglomerato di baracche abusive sorto accanto al Cara - centro richiedenti asilo - dove ora risiedono circa 1500 migranti. Il numero raddoppia durante il periodo estivo della raccolta del pomodoro.Sono in atto perquisizioni e controlli tra i manufatti dove, secondo le indagini,si consumerebbero ...

Migranti - "cimiteri nel Mediterraneo come le foibe" : pioggia di critiche sul vescovo : Decessi certo da evitare, ma che ' avvengono per naufragi, per le condizioni del mare avverse ', spiega Micich, e non per volere di una organizzazione politica come successo per le foibe . Dello ...

Letizia Battaglia : "Salvini? Ci sta diseducando. Se iniziassi a fare foto oggi racconterei il dolore dei Migranti" : Letizia Battaglia ha trascorso gran parte della sua vita con la macchina fotografica in mano. Con i suoi scatti ha raccontato i momenti più difficili della storia di Palermo, gli omicidi di mafia, la disperazione dei cittadini, la povertà. oggi, a oltre 80 anni, dirige il centro internazionale di fotografia del capoluogo siciliano e, come sempre, ha le idee chiare. In una lunga intervista al Manifesto si è raccontata. La ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Sea Watch 3 : dietrofront Francia sui Migranti - 8 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. dietrofront della Francia in merito all'accoglimento dei migranti della Sea Watch 3: è polemica , 8 febbraio 2019,

Migranti : al via oggi lo sgombero del Cara di Mineo : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Al via oggi lo sgombero del Cara di Mineo (Catania). Dopo i trasferimenti dal Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, oggi il Viminale si avvia a svuotare la struttura del catanese che ospita più di mille Migranti. Si inizia questa mattina con il trasferimento

Permessi di soggiorno falsi - denunciato un avvocato : "Truffava i Migranti" : denunciato e sospeso dalla professione per sei mesi un avvocato tarantino: gli agenti della Squadra Mobile hanno recuperato...

Migranti : Salvini - Tar dà ragione a Lega su alloggi Erp Sesto - stop favoritismi a stranieri : Milano, 4 feb. (AdnKronos) - "Gli stranieri che vogliono una casa popolare devono dimostrare di non avere proprietà all’estero. È una richiesta di buonsenso, che pochi giorni fa è stata approvata dal Tar". Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, spiegando: "Il tribunale ha bocciato il ricor

Vent’anni di Montalbano - Zingaretti : “Il Commissario è sempre contemporaneo. Oggi aiuta donne e Migranti” : Zingaretti è sempre più Montalbano. Vent’anni fa si davano del lei, Zingaretti e l’eroe in vernacolo, rude e dai buoni sentimenti che Camilleri aveva reso grande tra le pagine dei preziosi libri Sellerio....

Migranti Sea Watch - Conte : "Oggi lo sbarco. Accordo tra 7 Paesi Ue" : ... oggi in giunta Immunità del Senato prende il via l'esame della domanda d' autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno, col premier che ieri s'è assunto la responsabilità politica ...

Sea Watch - Segre : “Tutta l’Europa deve farsi carico dei Migranti. Oggi si ripete la stessa indifferenza di 80 anni fa” : “Avendo provato a essere una persona che è stata nel mare dell’indifferenza ed è stata annegata nel mare dell’indifferenza con la mia famiglia intera, di cui solo io sono tornata a raccontare, sono certamente più sensibile a una nave che non trova attracco”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre in merito alla vicenda Sea Watch e al tema migranti, a margine di un’iniziativa sulla Shoah in una scuola di Milano. “Tutta ...