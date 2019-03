Migranti | cosa succede nel Mediterraneo? Le ong tornano dopo settimane di buio

Checco Zalone cerca comparse tra i Migranti : «Che cosa c’è di male?» : Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loroChecco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone cerca comparse nelle strutture assistenziali per migranti: per il suo nuovo film, L’amico di scorta, ha ...

Migranti : pm Sabella - 'non risultano rapporti tra trafficanti e Cosa nostra' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Non ci risulta, dalle indagini coordinate fino ad ora, che i trafficanti di esseri umani abbiano rapporti con Cosa nostra, perché i trafficanti si fermano in Libia per avviare i barconi". Così il Procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella, durante la sua audizione

Volete capire di cosa parlate quando parlate di Migranti? Ascoltate un racconto di Bartolo al giorno : La parola a lui, con trascrizione fedele: «C'era questa ragazza madre arrivata a Lampedusa, che aveva perso l'uso delle gambe. Mi aveva detto che l'avevano violentata fino a paralizzarla. Era arrivata con un bambino. O almeno, pensavo fosse ...

Europa dell’Est - cosa succede se ai Paesi sovranisti servono Migranti : di Luigi Manfra* La Polonia, l’Ungheria, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, Paesi in cui la xenofobia è assai diffusa, hanno molte caratteristiche comuni. Godono di una crescita economica invidiabile, hanno un’elevata occupazione e salari bassi ma crescenti. E purtroppo sono contraddistinti da un fenomeno comune a quasi tutta l’Europa: la denatalità. A questo fenomeno si aggiunge, inoltre, l’elevato numero di lavoratori che da questi Paesi si ...

Cosa nasconde il mercato del cibo etnico importato dai Migranti : La globalizzazione ha aperto con facilità la strada alla moda del cibo etnico , ma alcuni episodi di cronaca consiglierebbero prudenza. Gli italiani - specie quelli più inclini ad assecondare usi e costumi di altri popoli - amano frequentare i luoghi di ristorazione dov'è diventato possibile scoprire ...

Sea Watch - i Migranti sfidano il governo : "Ora che cosa volete da noi?" : La tensione sul caso Sea Watch continua a crescere. La nave con a bordo 47 migranti di fatto resta ancorata a largo di Siracusa. Il Viminale tira dritto e nega lo sbarco. Salvini ha già messo nel mirino l'equipaggio della nave e ha affermato di avere le prove che mostrano"la violazione delle regole" da parte del comandante che facendo rotta verso l'Italia ha messo a rischio la vita delle persone a bordo. Ma ad accendere ancora di più la vicenda ...

Migranti - voci dalla Sea Watch : "È una prigione. Il governo italiano cosa vuole da noi?" : Sono al nono giorno in mare, fermi a un miglio da Siracusa, in attesa di sbarcare. Non capiscono perché la nave che li ha salvati, la Sea Watch 3, non entri in un porto. Attendono, al freddo, ammassati in spazi troppo piccoli per 47 persone, che qualcuno si decida a farli sbarcare. "cosa vuole da noi il governo italiano?", chiede uno dei Migranti salvati dalla nave dell'ong tedesca ai tre parlamentari e al sindaco di Siracusa che sono ...

Cosa resta dello scontro tra Italia e Francia su Migranti e neocolonialismo : Luigi Di Maio tiene il punto. Matteo Salvini esce allo scoperto e fa da spalla all'alleato di governo, rincarando, con accuse ancora più dure, le critiche alla Francia. Giuseppe Conte prova a smorzare le tensioni con Parigi. Il giorno dopo la convocazione da parte del governo francese dell'ambasciatore Italiano per protestare dopo le frasi di Di Maio che ha sostanzialmente accusato Parigi di impoverire l'Africa, continua a tenere banco il 'caso ...

Migranti - l’attivista Brhane : “Frustate e stenti - ecco cosa significa essere riportati in Libia. Io so - perché l’ho vissuto” : “Io so cosa vuol dire”. Al telefono la voce è fredda. Distante, di una distanza psicologica oltre che fisica. Il genere di distanza che distingue chi ha visto e vissuto da chi non lo ha fatto ma parla. E twitta. Spesso su cose che non conosce, se non per sentito dire. “Io so cosa significa, da migrante, essere riportato in Libia“. Come accaduto al barcone con 100 persone a bordo trasbordati su un cargo della Sierra Leone ...

Migranti - 170 morti in due naufragi In 47 sulla Sea Watch - l’Italia non li vuole Salvini : «Porti chiusi» - Cosa sappiamo : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «Meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

