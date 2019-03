Miami Supercops film stasera in tv 16 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di sabato 16 marzo 2019)è ilin tv sabato 162019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: PoliziescoANNO: 1985REGIA: Bruno Corbucci: Jackieellano, Ken Ceresne, Terence Hill, William Jim, Richard Liberty, Rhonda S. Lundstead, Bud Spencer, C.B. Seay, Buffy DeeDURATA: 97 Minutiin tv:Doug (Terence Hill) e Steve (Bud Spencer) sono una coppia di amici da lunga data. Doug è un agente dell’FBI, me tre Steve ha lasciato la polizia per contrasti coni superiori nei quali non aveva fiducia. Un giorno viene rilasciato dal carcere un delinquente, un ex poliziotto, condannato per una rapina della quale non era stato trovato il bottino. Doug viene incaricato ...

Stasera_in_TV : RETE 4: (21:27) Miami Supercops (Film) #StaseraInTV 16/03/2019 #PrimaSerata #miamisupercops @Rete4 - FilmFilmFilmF : Stasera in tv: 'Miami Supercops' su Rete 4 -