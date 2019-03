Mercedes domina pole | Ferrari resta dietro

ilfogliettone

(Di sabato 16 marzo 2019) Nulla e' cambiato in Formula 1, anzi lasembra ancora piu' forte rispetto alla scorsa stagione. E' questo il verdetto inequivocabile delle prime qualifiche del Mondiale 2019 all'Albert Park di Melbourne, dove la, sbarcata in Australia forte dei buoni riscontri dei test invernali, si e' dovuta inchinare ancora una volta di fronte alla realta' del cronometro alla prima competizione ufficiale. La Stella d'Argento di Lewis Hamilton, autore dellaposition, e' sempre davanti con ampio margine (sette decimi) sulla prima delle Rosse, quella di Sebastian Vettel, che domani dovra' accontentarsi di scattare dalla terza piazza della griglia.Un Valtteri Bottas in gran forma completa la prima fila griffata scuderia di Stoccarda che non ammette repliche. Quintoalla Red Bull di Max Verstappen il neosta Charles Leclerc che ha preceduto le sorprendenti Haas di ...

