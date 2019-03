Matteo Salvini | sfida ai magistrati sulla Diciotti | Io a testa alta | le accuse loro

Matteo Salvini vuole il grembiule obbligatorio a scuola : “Così tutti i bimbi sono ugualI” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, rilancia l'idea del grembiule obbligatorio a scuola per tutti i bambini: "Per me metti lo stesso grembiule a tutti, così non ci sono belli e ricchi, ma sono tutti uguali". Un'idea già proposta nelle scorse settimane e che secondo Salvini dovrebbe essere applicata almeno alle scuole elementari.Continua a leggere

Matteo Salvini - Maria Giovanna Maglie : "Lo ho votato - ma il suo sovranismo è troppo soft" : Ora parla Maria Giovanna Maglie. Lo fa a Un giorno da pecora, il programma di Radio 1, in cui spiega come sono andate le cose circa la "striscia" dopo il Tg1 che avrebbe dovuto condurre. "La striscia che avrei dovuto fare il Tg1? Non ci ho creduto nemmeno per un secondo - taglia corto la Maglie -, p

Matteo Salvini inchioda il manifestante : "Ma quale ambiente" - lo schifo contro il poliziotto : Altro che manifestazione "per salvare l'ambiente". Quella che si è celebrata venerdì in tutto il mondo e, in Italia, a Milano, è stata una manifestazione contro Matteo Salvini. Moltissimi, infatti, i cori e gli insulti contro il ministro dell'Interno. Insomma, ogni occasione è buona. E sul caso torn

Matteo Salvini inchioda la sinistra : "Avete coccolato i terroristi per anni - ora la Lega..." : Un Matteo Salvini scatenato. "Trova le differenze: intellettuali e politici di sinistra li hanno coccolati per anni, la Lega li vuole riportare nelle galere italiane. Dopo il rientro del criminale Battisti noi andiamo avanti: volere è potere!". Così, di buon mattino il sabato, il vicepremier leghist

Giorgia Meloni - sfida totale a Lega e Matteo Salvini : cosa spunta nel nuovo simbolo di Fratelli d'Italia : L'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, che si è riunita ieri - venerdì 15 marzo - a Firenze, ha approvato il simbolo con il quale il partito di Giorgia Meloni si presenterà alle Europee del 26 maggio. La novità è rappresentata dalla presenza, ai due lati del logo tradizionale, delle diciture «s

Matteo Salvini - la soffiata di Renato Farina : "La trappola con cui il M5s può affondarlo" : C' è una trattativa in corso per integrare, modificare, riformare il famoso «Contratto per il governo del cambiamento». Del resto - come si sarà notato - la parola cambiamento c' è persino nell' intestazione del documento siglato dai leader, e ci sono clausole che prevedono le procedure idonee. Libe

Danilo Toninelli dimezzato - la mossa di Matteo Salvini per mettergli una badante : «Toninelli, lei è una brava persona, però sulle navi a Venezia non ha capito nulla, e secondo me neanche sul Mose». Chi dice queste cose è Luigi Brugnaro, sindaco della Serenissima, ma l' opinione che il ministro non comprenda i dossier che gli sono affidati e si comporti sempre allo stesso modo, bl

Matteo Salvini - a Milano la marcia sul clima diventa agguato politico : i ridicoli insulti degli studenti : Ogni occasione è buona, in Italia, per dare addosso a Matteo Salvini. Anche una manifestazione come quella di Milano sul clima, per protestare contro le politiche inefficaci contro il riscaldamento globale, che con i partiti dovrebbero c'entrare poco o nulla. Migliaia e migliaia di studenti, dai rag

Matteo Salvini - il sondaggio di Ferrari Nasi che spaventa la Lega : "Dove sta perdendo voti" - bomba inattesa : L'effetto-M5s la Lega lo sta scontando soprattutto nelle sue roccaforte storiche. Secondo il sociologo e sondaggista Arnaldo Ferrari Nasi, intervistato da Italia Oggi, è proprio tra Veneto e Lombardia che il Carroccio perde consensi, in netta contro-tendenza rispetto al dato nazionale. Dove alle pol

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - contratto stracciato. Retroscena : poltrone e poteri - cambia tutto : Ogni contratto, soprattutto se lungo, prevede un tagliando a metà strada. Per vedere se è tutto a posto o se qualcosa va modificato, se le condizioni nel frattempo sono mutate. Succede nelle trattative private, tanto più in politica dove tutto cambia, peraltro, alla velocità della luce. Non c' è da

Matteo Salvini : "L'unico estremismo da attenzionare è quello islamico" : "L'unico estremismo che merita di essere attenzionato è quello islamico". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Napoli a chi gli chiedeva se dopo quanto accaduto in Nuova Zelanda ci fosse da preoccuparsi anche in Italia.Stando a quando dicono le forze di polizia e i servizi d'intelligence, ha detto il ministro, "le frange di estrema destra e sinistra rappresentano nostalgici fuori dal mondo e dal tempo che ...

Matteo Salvini garante di Trump sulla Via della Seta : Alla fine la Lega cede. Ma a una condizione ben precisa: che sugli accordi che verranno presi a seguito della firma del memorandum italo -cinese sulla Belt and road initiative sarà il Carroccio a mettere una parola dirimente garantendo sulle preoccupazioni di Washington. È questo il punto di caduta del vertice mattutino tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che ha visto sedere intorno al tavolo anche i ministri di ...

Matteo Renzi e Marine Le Pen - scontro in diretta : "Io ho preso più voti di Matteo Salvini" : "Signora Le Pen, la prego, studi quanto avviene in Italia prima di parlare". Matteo Renzi appare in collegamento con un celebre talk show francese e si scaglia contro Marine Le Pen, ospite in studio. A fare scattare Renzi è l'accusa mossa dalla Le Pen nei confronti dell'ex presidente del Consiglio d