Matteo Salvini | Maria Giovanna Maglie | Lo ho votato | ma il suo sovranismo è troppo

Matteo Salvini inchioda il manifestante : "Ma quale ambiente" - lo schifo contro il poliziotto : Altro che manifestazione "per salvare l'ambiente". Quella che si è celebrata venerdì in tutto il mondo e, in Italia, a Milano, è stata una manifestazione contro Matteo Salvini. Moltissimi, infatti, i cori e gli insulti contro il ministro dell'Interno. Insomma, ogni occasione è buona. E sul caso torn

Matteo Salvini inchioda la sinistra : "Avete coccolato i terroristi per anni - ora la Lega..." : Un Matteo Salvini scatenato. "Trova le differenze: intellettuali e politici di sinistra li hanno coccolati per anni, la Lega li vuole riportare nelle galere italiane. Dopo il rientro del criminale Battisti noi andiamo avanti: volere è potere!". Così, di buon mattino il sabato, il vicepremier leghist

Giorgia Meloni - sfida totale a Lega e Matteo Salvini : cosa spunta nel nuovo simbolo di Fratelli d'Italia : L'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, che si è riunita ieri - venerdì 15 marzo - a Firenze, ha approvato il simbolo con il quale il partito di Giorgia Meloni si presenterà alle Europee del 26 maggio. La novità è rappresentata dalla presenza, ai due lati del logo tradizionale, delle diciture «s

Matteo Salvini - la soffiata di Renato Farina : "La trappola con cui il M5s può affondarlo" : C' è una trattativa in corso per integrare, modificare, riformare il famoso «Contratto per il governo del cambiamento». Del resto - come si sarà notato - la parola cambiamento c' è persino nell' intestazione del documento siglato dai leader, e ci sono clausole che prevedono le procedure idonee. Libe

Danilo Toninelli dimezzato - la mossa di Matteo Salvini per mettergli una badante : «Toninelli, lei è una brava persona, però sulle navi a Venezia non ha capito nulla, e secondo me neanche sul Mose». Chi dice queste cose è Luigi Brugnaro, sindaco della Serenissima, ma l' opinione che il ministro non comprenda i dossier che gli sono affidati e si comporti sempre allo stesso modo, bl

Matteo Salvini - a Milano la marcia sul clima diventa agguato politico : i ridicoli insulti degli studenti : Ogni occasione è buona, in Italia, per dare addosso a Matteo Salvini. Anche una manifestazione come quella di Milano sul clima, per protestare contro le politiche inefficaci contro il riscaldamento globale, che con i partiti dovrebbero c'entrare poco o nulla. Migliaia e migliaia di studenti, dai rag

Matteo Salvini - il sondaggio di Ferrari Nasi che spaventa la Lega : "Dove sta perdendo voti" - bomba inattesa : L'effetto-M5s la Lega lo sta scontando soprattutto nelle sue roccaforte storiche. Secondo il sociologo e sondaggista Arnaldo Ferrari Nasi, intervistato da Italia Oggi, è proprio tra Veneto e Lombardia che il Carroccio perde consensi, in netta contro-tendenza rispetto al dato nazionale. Dove alle pol

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - contratto stracciato. Retroscena : poltrone e poteri - cambia tutto : Ogni contratto, soprattutto se lungo, prevede un tagliando a metà strada. Per vedere se è tutto a posto o se qualcosa va modificato, se le condizioni nel frattempo sono mutate. Succede nelle trattative private, tanto più in politica dove tutto cambia, peraltro, alla velocità della luce. Non c' è da

Matteo Salvini : "L'unico estremismo da attenzionare è quello islamico" : "L'unico estremismo che merita di essere attenzionato è quello islamico". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Napoli a chi gli chiedeva se dopo quanto accaduto in Nuova Zelanda ci fosse da preoccuparsi anche in Italia.Stando a quando dicono le forze di polizia e i servizi d'intelligence, ha detto il ministro, "le frange di estrema destra e sinistra rappresentano nostalgici fuori dal mondo e dal tempo che ...

Nuova Zelanda - Matteo Salvini : “L’unico estremismo da attenzionare è quello islamico” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta quanto avvenuto in Nuova Zelanda, rispondendo a chi gli chiedeva se esista anche in Italia qualche motivo di preoccupazione: "L'unico estremismo che merita di essere attenzionato è quello islamico", afferma il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio.Continua a leggere

Matteo Salvini garante di Trump sulla Via della Seta : Alla fine la Lega cede. Ma a una condizione ben precisa: che sugli accordi che verranno presi a seguito della firma del memorandum italo -cinese sulla Belt and road initiative sarà il Carroccio a mettere una parola dirimente garantendo sulle preoccupazioni di Washington. È questo il punto di caduta del vertice mattutino tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che ha visto sedere intorno al tavolo anche i ministri di ...

Matteo Renzi e Marine Le Pen - scontro in diretta : "Io ho preso più voti di Matteo Salvini" : "Signora Le Pen, la prego, studi quanto avviene in Italia prima di parlare". Matteo Renzi appare in collegamento con un celebre talk show francese e si scaglia contro Marine Le Pen, ospite in studio. A fare scattare Renzi è l'accusa mossa dalla Le Pen nei confronti dell'ex presidente del Consiglio d

Nuova Zelanda - Matteo Salvini : "Condanna per gli assassini - preghiere per le vittime e per chi è colpa mia..." : Matteo Salvini, dopo gli attacchi indiretti della sinistra, zittisce tutti sulla strage in Nuova Zelanda: "Condanna e disprezzo assoluto per gli infami assassini, preghiere per le vittime innocenti, compassione per quelli che 'è sempre colpa di Salvini'", scrive il ministro dell'Interno in un post s

Matteo Salvini punta a Palazzo Chigi - il retroscena : venti di crisi - Giuseppe Conte media col M5S : venti di crisi soffiano sul governo giallo-verde. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono sempre più in bilico sulla via della seta. A una settimana dalla firma tra il presidente cinese Xi Jinping e il ministro dello Sviluppo economico il clima è tesissimo. "Salvini va all'attacco per strappare una pate