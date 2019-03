Massimo Giletti | bomba di Claudio Cerasa | Cosa gli ha offerto Rai 1 | addio a

Quanto guadagna Massimo Giletti : stipendio a La7 e in Rai : Quanto guadagna Massimo Giletti: stipendio a La7 e in Rai stipendio Massimo Giletti e Quanto guadagna A fare discutere e appassionare la Rete non è solo lo stipendio dei parlamentari come Luigi Di Maio e di chi fa politica come Alessandro Di Battista ma anche dei personaggi tv. In particolare il tema, sollevato tante volte dal M5S, è calzante quando richiama l’utilizzo di risorse pubbliche. Recentemente si è discusso animatamente a ...

Massimo Giletti - gira una voce : Fabrizio Salini vuole che torni in Rai. Tra pochi giorni l'incontro : L'ad Fabrizio Salini cambia la Rai con l'avvio processo di riforma del Piano Industriale e mentre a Viale Mazzini, rivela Dagospia in un retroscena, è già partita la corsa alla candidatura per le nuove dieci direzioni di genere, "fonti riservatissime" rivelano che lo stesso Salini vuole "far tornare

Massimo Giletti - l'incoronazione dal big di Mediaset : 'Coraggioso come sempre. Ha un merito' : Coraggioso, come sempre, Massimo Giletti con la sua Non è l'arena . Di recente, l' ho seguito mentre trattava il caso di una donna che ha denunciato di essere stata molestata quando lavorava in un ...

Massimo Giletti - l'incoronazione dal big di Mediaset : "Coraggioso come sempre. Ha un merito" : Coraggioso, come sempre, Massimo Giletti con la sua Non è l'arena. Di recente, l' ho seguito mentre trattava il caso di una donna che ha denunciato di essere stata molestata quando lavorava in un convento di frati. Un tema, ripeto, ardito, che non so quali sviluppi potrà avere, ma certamente è merit

Voce pesante a La7 - Massimo Giletti adesso dice basta. Cosa sta succedendo : Massimo Giletti è una abituato a far parlare di sé e pure stavolta non è stato da meno. Tra qualche battuta e un po’ di tensione le voci di un ritorno del conduttore di ‘non è l’Arena’ a viale Mazzini sono tornate a circolare anzi, c’è chi lo dà già per certo. Una rivoluzione che si spalmerà su 10-12 mesi, una serie di cambi e avvicendamenti di matrice “sovranista” di cui Repubblica dà alcune, importantissime, ...

Non è l'arena - Nino Formicola da Massimo Giletti : 'Una donna di potere mi ha schiaffato contro il muro' : 'Una trentina di anni fa una persona di potere, una donna , mi ha schiaffato contro il muro e mi ha messo le mani addosso ed era molto esplicita la cosa e io ho detto di no'. A Non è l'arena di ...

Non è l'arena - Vittorio Feltri da Massimo Giletti : Pervertito? La verità su Luxuria : "ll termine pervertito non lo avrei mai usato, non capisco dove sia le perversione, ciascuno è responsabile della propria vita lei fa quello che vuole e io la rispetto". Vittorio Feltri ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, interviene in difesa di Luxuria a commento delle parole del pro

Non è l'arena - Nino Formicola da Massimo Giletti : "Una donna di potere mi ha schiaffato contro il muro" : "Una trentina di anni fa una persona di potere, una donna, mi ha schiaffato contro il muro e mi ha messo le mani addosso ed era molto esplicita la cosa e io ho detto di no". A Non è l'arena di Massimo Giletti su La7 si parla di sessismo, un tema che tocca le donne come gli uomini che hanno a che far

Voce pesante a La7 - Massimo Giletti adesso dice basta. Cosa sta succedendo : Massimo Giletti è una abituato a far parlare di sé e pure stavolta non è stato da meno. Tra qualche battuta e un po’ di tensione le voci di un ritorno del conduttore di ‘non è l’Arena’ a viale Mazzini sono tornate a circolare anzi, c’è chi lo dà già per certo. Una rivoluzione che si spalmerà su 10-12 mesi, una serie di cambi e avvicendamenti di matrice “sovranista” di cui Repubblica dà alcune, importantissime, ...

Striscia la Notizia - rissa da Massimo Giletti : Vittorio Sgarbi minacciato da Pennacchi - finisce male : Un peculiare momento di televisione a Non è l'arena di Massimo Giletti, il programma della domenica sera su La7. Un momento di televisione riproposto da Striscia la Notizia al secondo posto nella classifica della consueta rubrica I nuovi mostri. Che succede? Presto detto. Vittorio Sgarbi, ospite del

Quanto guadagna Massimo Giletti : stipendio a La7 e in Rai : Quanto guadagna Massimo Giletti: stipendio a La7 e in Rai stipendio Massimo Giletti e Quanto guadagna A fare discutere e appassionare la Rete non è solo lo stipendio dei parlamentari come Luigi Di Maio e di chi fa politica come Alessandro Di Battista ma anche dei personaggi tv. In particolare il tema, sollevato tante volte dal M5S, è calzante quando richiama l’utilizzo di risorse pubbliche. Recentemente si è discusso animatamente a ...

Non è l'arena - Nada Loffredi a Massimo Giletti : 'Tutta la verità sulla masturbazione e quelle tecniche' : 'La sessualità è relazione con l'altro, la masturbazione fa da sfondo', spiega la psicoterapeuta Nada Loffredi ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena , su La7 . La Loffredi interviene nell'ultima ...

Non è l'arena - Nada Loffredi a Massimo Giletti : "Tutta la verità sulla masturbazione e quelle tecniche" : "La sessualità è relazione con l'altro, la masturbazione fa da sfondo", spiega la psicoterapeuta Nada Loffredi ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7. La Loffredi interviene nell'ultima parte del programma, come sempre dedicato al tema della sessualità, fornendo una chiave di lettura volt

Ballando con le Stelle - clamoroso 'scippo' di Milly Carlucci a Massimo Giletti : chi arriva da Non è l'Arena : Una voce davvero impensabile su Nunzia De Girolamo , ex parlamentare di Forza Italia e oggi in forza a Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7 come opinionista. Una voce 'televisiva' davvero clamorosa:...