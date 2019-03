Massimiliano Allegri | Luciano Moggi lo esalta | Quale squadra mi ricorda la sua

Ambra Angiolini : «Massimiliano Allegri - che sorride da Dio» : Ambra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da starAmbra Angiolini, 40 anni da ...

Ambra Angiolini a Verissimo : "Massimiliano Allegri? Innamorata - non ho bisogno del matrimonio" : Ambra Angiolini, per la prima volta in tv, parla a Verissimo della sua relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, con cui fa coppia fissa da un paio d’anni: “Sono Innamorata e quando lo sei non ci puoi fare niente. È un uomo che mi ha insegnato tantissime cose e che, come me, è abbastanza diverso da quello che sembra. Ora credo di nuovo nell’amore e nel futuro. Mi insegna a stare tranquilla sul lavoro, a non fare ...

Massimiliano Allegri - le tre mosse perfette con cui ha distrutto il Cholo : Juve leggendaria : Il paradosso dell' impresa è che Max Allegri sbugiarda se stesso. Sostiene infatti che la tattica non conta nel calcio, o perlomeno che si tratta di una questione secondaria, ma con la tattica ribalta l' Atletico e il destino. Max schiera una Juventus mai vista e geniale perché tanto illogica da tro

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri : “Bisognava fare una grande prestazione” : L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid, eliminandolo. Il tecnico della ...

Juventus - Massimiliano Allegri : "Ho incontrato Andrea Agnelli - e..." : La Juve, archiviato il discorso scudetto, pensa già alla sfida di Champions contro l' Atletico (martedi), ma in campionato stasera alle 20.30 c' è l' Udinese (diretta Sky Sport). Ronaldo riposerà per questo turno, e insieme a lui anche Bonucci e Chiellini, che dovranno essere al 100% contro i Colcho

Real Madrid - derby tra Massimiliano Allegri ed José Mouinho per la panchina : Da una parte il Real Madrid, alle prese con un’altra crisi dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite; dall’altra, Massimiliano Allegri, il cui futuro alla Juventus è sempre più incerto. Il momento difficile dei Blancos e i dubbi del tecnico bianconero, riferisce Agipronews, trovano il punto di

Crisi Real Madrid - scatta il dopo Solari : nelle quote dei bookies scala posizioni Massimiliano Allegri : L’allenatore della Juventus si è piazzato dietro Josè Mourinho nella lista stilata dai bookmakers, che vedono il toscano come il secondo favorito alla successione di Solari Da una parte il Real Madrid, alle prese con un’altra Crisi dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite; dall’altra, Massimiliano Allegri, il cui futuro alla Juventus è sempre più incerto. AFP/LaPresse Il momento difficile dei Blancos e i dubbi ...

Juventus e Massimiliano Allegri - un divorzio consensuale : ecco chi sarà il nuovo mister bianconero : Il contratto di Massimiliano Allegri con la Juve scade a giugno 2020, tuttavia appare sempre più difficile che si arrivi alla scadenza dell'accordo. Messo in banca il quinto scudetto di fila sulla panchina bianconera, Max è sempre più tentato dal chiedere ad Andrea Agnelli e Fabio Paratici di essere

Come si fa a non amare Massimiliano Allegri : [Questo articolo è stato pubblicato nel Foglio Sportivo in edicola sabato 2 e domenica 3 marzo con il Foglio del weekend. Potete leggerlo qui ] Quando se ne andrà dalla Juventus , e potrebbe essere ...

Massimiliano Allegri dà l'’addio ai social : "Lo trovo normale” : Massimiliano Allegri dà l'’addio ai social: "Lo trovo normale” L’allenatore della Juventus spiega la propria decisione di “scomparire” dal web: “Ho scelto di uscire, non sono mai stato un seguace dei social”. Tutti i suoi account sono stati disattivati il 28 febbraio Parole chiave: ...

Massimiliano Allegri : "Sono uscito dai social perché aiutano la gente a nascondersi" : "Trovo normale essere entrato sui social, altrettanto uscirne. Questo è un problema?". Massimiliano Allegri spiega così il suo addio ai social network alla vigilia della trasferta di campionato contro il Napoli. "L'altra sera a cena ho scelto di uscire dai social - rivela -. Non sono mai stato un seguace dei social, mi ha meravigliato tutto questo clamore: scrivevo un messaggio a partita. Se non torniamo alla normalità, ...

Massimiliano Allegri dà l''addio ai social : 'Lo trovo normale" - : L'allenatore della Juventus spiega la propria decisione di "scomparire" dal web: "Ho scelto di uscire, non sono mai stato un seguace dei social". Tutti i suoi account sono stati disattivati il 28 ...

Come sta Cristiano Ronaldo? Massimiliano Allegri scioglie ogni dubbio alla vigilia di Napoli-Juventus : Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida tra Napoli e Juventus: il tecnico bianconero fa il quadro della situazione degli infortunati “Come sta Ronaldo? Sta bene, si è allenato con la squadra e domani giocherà. Per quanto riguarda gli infortunati, Khedira farà controlli e non ci sono date di rientri. Douglas speriamo di recuperarlo per l’Atletico. Gli altri non rientrano. L’unico che possiamo recuperare ...

Massimiliano Allegri ha cancellato tutti i suoi profili social : «Spiacenti, questa pagina non esiste». Ecco in cosa ci si imbatte se si cerca Massimiliano Allegri sui social network. L'allenatore della Juventus era un frequente utilizzatore soprattutto di Twitter: ...