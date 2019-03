Marotta-Agnelli | scherzo torinese

Libero : “Agnelli irritato per presunto incontro Allegri- Marotta . Esonero prima dell’Atletico?” : C’è anche Conte per il dopo Spalletti Il quotidiano Libero , che già lunedì aveva scritto della separazione consensuale tra Allegri e la Juventus, questa mattina va oltre. E riferisce – testuale – di una voce circolata nelle ultime ore: “la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di chiudere il rapporto con il tecnico toscano gia` prima della partita di Champions di martedi` prossimo contro l’Atletico”. Scrive di frattura ...

Inter - incontro Allegri e Marotta avrebbe fatto infuriare Agnelli : La stagione passa tutta dalla settimana prossima, quando la Juventus affronterà negli ottavi di ritorno l'Atletico Madrid, dopo la disfatta dell'andata, che ha visto la squadra di Allegri capitolare al Wanda per 2 a 0. Una partita che non è stata apprezzata dal presidente della Juventus Agnelli, che si aspettava una squadra più propositiva: ma sembra non essere solo questo il motivo per cui Agnelli è insoddisfatto di Allegri. Secondo il noto ...