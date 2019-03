Marinai morti per l' amianto | la Cassazione | Nuovo processo ad ammiragli

repubblica

(Di sabato 16 marzo 2019) Giuseppe Calabrò e Giovanni Baglivo erano deceduti per mesiotelioma nel 2002 e 2005, perché esposti all'asbesto senza protezioni. Il procedimento ai loro superiori, accusati di non aver preso le precauzioni di legge, è da rifare. L'Aiea: "Sentenza storica per tutti i lavoratori"

