Marina di Carrara, 15enne si suicida con un sacchetto della spazzatura intorno al collo

(Di sabato 16 marzo 2019) La procura locale ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato, contro ignoti, a quanto si apprende è istigazione al suicidio. Il ragazzino cinque anni fa aveva perso il papà. Non aveva fratelli. Mercoledì ha detto alla mamma di non sentirsi bene e di non voler andare a scuola. Poche ore dopo la drammatica scoperta da partegenitrice.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...