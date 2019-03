Maria Giovanna Maglie | ' Greta? La metterei sotto con l' auto'

Maria Giovanna Maglie fuori controllo : “Greta Thunberg? L’avrei messa sotto con la macchina”. Critiche sui social : “Battuta che la qualifica” : “Allora, adesso non si può più dire niente di male di Greta perché mi hanno detto che ha la sindrome di, come si dice?”. Asperger. “Cioè che è malata di autismo. Allora a quel punto, il politically correct e anche il buonsenso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana. L’avrei messa sotto con la macchina“. La giornalista Maria Giovanna Maglie, intervistata durante Un giorno da pecora su Radio 1, ...

Matteo Salvini - Maria Giovanna Maglie : "Lo ho votato - ma il suo sovranismo è troppo soft" : Ora parla Maria Giovanna Maglie. Lo fa a Un giorno da pecora, il programma di Radio 1, in cui spiega come sono andate le cose circa la "striscia" dopo il Tg1 che avrebbe dovuto condurre. "La striscia che avrei dovuto fare il Tg1? Non ci ho creduto nemmeno per un secondo - taglia corto la Maglie -, p

La Vita in Diretta - indiscrezione clamorosa su Maria Giovanna Maglie : terremoto in Rai - eppure lei... : Complici le pressioni e le urla grilline, la striscia post-Tg1 di Maria Giovanna Maglie - si sarebbe dovuta chiamare Chiaro e tondo - pare definitivamente tramontata. eppure Rai 1 vorrebbe proprio riportarla sul piccolo schermo. Con che ruolo? Le voci corrono su TvBlog, secondo cui sarebbe stata pro

Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia oggi su Rete 4 (Anteprima Blogo) : Lei è al centro da qualche settimana di un complicato intrigo polical-televisivo. Ci riferiamo a Maria Giovanna Maglie, in predicato di condurre la striscia informativa di Rai1 che qualcuno vorrebbe chiamare Chiaro e tondo e che però è stata incartata su di un foglio di alluminio e riposta in frigorifero da tutta una serie di veti partiti principalmente, secondo le voci che circolano, voci abbastanza accreditate, dai politici del Movimento 5 ...

Maria Giovanna Maglie ha spiegato le sue frasi su Mahmood : Ma non andrà mica a finire che un tweet sanremese allontanerà Maria Giovanna Maglie dal timone della striscia informativa post Tg1? Ieri in Rai si vociferava che la direttrice di Raiuno Teresa De Santis non avesse apprezzato molto il cinguettio della giornalista sulla vittoria di Mahmood e sulle responsabilità della giuria d'onore. Quel “Un vincitore molto annunciato. Si chiama Maometto, la frasetta in arabo c'è, c'è anche il Ramadan e il ...

Sanremo 2019 - la lezioncina di Fiorella Mannoia su Mahmood : uno sfregio a Maria Giovanna Maglie : Scende in campo, ancora una volta, Fiorella Mannoia. Tutto nasce dalla polemica innescata da Maria Giovanna Maglie, che ha vergato un discusso tweet dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo. La Maglie ha scritto: "Un vincitore molto annunciato. Si chiama Maometto, la frasetta in arabo c'è,

Sanremo 2019 - Mariagiovanna Maglie silura la giuria d'onore : "Hanno fatto vincere Maometto" : Dopo il trionfo di Mahmood al Festival di Sanremo cresce la polemica sulla scelta soprattutto delle giurie di esperti e giornalisti di affidare il primo posto al rapper italo-egiziano. Il dubbio è che Mahmood abbia potuto vincere non tanto per la qualità della sua canzone, quanto per la sua storia p

Sanremo 2019 - Maria Giovanna Maglie : “Un vincitore annunciato. Si chiama Maometto”. Poi twitta : “Il razzismo è nella testa di chi legge” : “Un finale imbarazzante, tra La Stangata e la Sagra della castagna“. A parlare così è Maria Giovanna Maglie che ha sparato a zero sul verdetto del Festival di Sanremo. vincitore di questa 69esima edizione Mahmood grazie ai voti delle giurie, nonostante Ultimo sia stato il più televotato. “Un vincitore molto annunciato. Si chiama Maometto, la frasetta in arabo c’è, c’è anche il Ramadan e il narghilè, e il meticciato ...

I Retroscena di Blogo : Chi ha paura di Maria Giovanna Maglie su Rai1? : Ipotesi di slittamento, tentennamenti, rallentamenti sulla procedura di definizione dei contratti, spifferi, parole, tracheggiamenti più o meno giustificati, sta di fatto che la "striscia" di Maria Giovanna Maglie su Rai1 fa fatica a vedere la luce. Tante opinioni si affollano sulla strada che porta questo programma ad una data di partenza, molte che esprimono riserve sulla scelta dell'ex corrispondente del Tg2 alla guida di questo ...

Roberto D'Agostino su Maria Giovanna Maglie : "Continui a fare la cicciona cattiva anche in Rai" : Il fondatore di Dagospia dice la sua sull'idea di affidare la striscia d'informazione dopo Tg1 alla Maglie e la invita a non...