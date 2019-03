Maria Giovanna Maglie fuori controllo | “Greta Thunberg? L’avrei messa sotto con la

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) “Allora, adesso non si può più dire niente di male di Greta perché mi hanno detto che ha la sindrome di, come si dice?”. Asperger. “Cioè che è malata di autismo. Allora a quel punto, il politically correct e anche il buonsenso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana. L’avreicon la macchina“. La giornalista, intervistata durante Un giorno da pecora su Radio 1, dice la sua su Greta, la 16enne svedese che è diventata il simbolo delle proteste mondiali contro il cambiamento climatico e per la salvaguardia dell’ambiente. Proteste che venerdì 15 marzo sono culminate in manifestazioni che hanno portato in piazza milioni di persone da tutto il mondo. Il commento della– che se ne andò dalla Rai per le “spese pazze” quando era inviata negli Stati Uniti e di cui a gennaio ...

repubblica : Clima, Maria Giovanna Maglie: ''Greta? Se non fosse malata la metterei sotto con la macchina'' - matteosalvinimi : C'è la corsa a insultarmi e minacciarmi, mi vorrebbero appendere, bruciare o peggio... Secondo voi perché? Bella an… - fabiochiusi : Ma c'è un limite a questo schifo oppure si continua a spararla sempre più grossa per finire in tv e sui giornali se… -