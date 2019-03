Manuel Bortuzzo, la visita di Bebe Vio durante la riabilitazione (Di sabato 16 marzo 2019) Manuel Bortuzzo, la visita di Bebe Vio durante la riabilitazione



La campionessa paralimpica di scherma ha incontrato il nuotatore che ha perso l'uso delle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola. Il padre del giovane ha pubblicato su Facebook una foto dei due scrivendo: "Il dono più bello della vita ‘il sorriso’”







La campionessa paralimpica di scherma ha incontrato il nuotatore che ha perso l'uso delle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola. Il padre del giovane ha pubblicato su Facebook una foto dei due scrivendo: "Il dono più bello della vita 'il sorriso'"

