Manuel Bortuzzo e Bebe Vio si abbracciano | Campioni di vita Non è mai finita se

Bebe Vio da Manuel Bortuzzo - "il sorriso è il dono più bello" : Roma, 16 mar., askanews, - La schermitrice italiana campionessa paralimpica Bebe Vio ha visitato Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto paralizzato in seguito al ferimento all'Axa a Roma nella ...

Manuel Bortuzzo - l'incontro con Giuseppe Conte : foto : Manuel Bortuzzo, l'incontro con Giuseppe Conte: foto Il presidente del Consiglio ha incontrato nel pomeriggio il nuotatore rimasto ferito alle gambe a seguito della sparatoria dello scorso febbraio al quartiere Axa di Roma. LE IMMAGINI Parole chiave: ...

L'abbraccio di Conte a Manuel Bortuzzo : "Sei un campione nella vita" : "Manuel sei un campione nella vit a, prima ancora che in acqua. Ci tenevo a incontrarti perché mi ha molto colpito la forza d'animo con cui stai reagendo. Oggi che ti ho conosciuto di persona posso ...

Manuel Bortuzzo torna ad Ostia e non perde la speranza : “sogno le Olimpiadi! Fiducia nei medici - nel Signore e nella magistratura” : Manuel Bortuzzo spera ancora di poter partecipare alle Olimpiadi con l’aiuto dei medici e quello di Dio: il nuotatore azzurro non perdere la speranza Due criminali gli hanno tolto l’uso delle gambe, ma nessuno è riuscito a togliergli il sorriso che gli illumina il volto. Né la voglia di sognare le cose più belle, Olimpiadi comprese. Intanto, mentre alimenta i suoi sogni con il duro lavoro, il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo ...

Manuel Bortuzzo - 'se incontrassi chi mi ha sparato riderei' : Prima uscita per Manuel Bortuzzo che oggi ha lasciato per qualche ora l'Istituto Santa Lucia per visitare il polo natatorio di Ostia. Il 19enne nuotatore veneto è tornato al centro federale dove si ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo : “Come mi vedo tra 10 anni? In piedi. Riderei se incontrassi chi mi ha sparato” : Manuel Bortuzzo oggi è tornato al Centro Federale della Fin a Ostia e ha parlato nel corso di una conferenza stampa. Il nuotatore, rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere rimasto vittima di una sparatoria, si è contraddistinto per la sua proverbiale verve: “Come mi vedo fra 10 anni? Spero in piedi. Per guardare avanti non bisogna guardare indietro, la mia vita è sempre la stessa. C’e’ un problema logistico ma sono ...

