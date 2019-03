Malore mentre va in bici | morto primario Bambino Gesù Nobili

Addio a Valerio Nobili - il primario del Bambino Gesù morto dopo Malore mentre era in bici : Era il responsabile delle unità di malattie epatometaboliche. Il decesso avvenuto venerdì pomeriggio in piazza Thorvaldsen. Tanti i messaggi di cordoglio

Malore mentre è in luna di miele - Nicola muore 6 giorni dopo le nozze : Vogliamo la verità : Era in viaggio di nozze quando ha avuto un Malore improvviso ed è morta. Nicola Spencer aveva 42 anni e da meno di una settimana si era sposata con il compagno Jason Nicholls, amico di infanzia, con cui aveva condiviso moltissime cose. La coppia era in viaggio di nozze a Fuerteventura quando Nicola ha iniziato a stare male e due giorni dopo è morta.--Erano volati alle Canarie per rilassarsi e godersi il loro amore, ma poco dopo l'arrivo la ...

Livorno. Cade dalla finestra mentre lava i vetri : muore a 60 anni. La figlia colta da Malore : La donna ha perso l'equilibrio ed è caduta dal terzo piano. Inutili tutti i tentativi di rianimarla. malore per la figlia che era in casa in compagnia della mamma. Non è il primo episodio del genere a Livorno.Continua a leggere

Malore mentre fa enduro - motociclista muore a Pietramurata : Pietramurata. E' morto per Malore a 59 anni mentre stava facendo un allenamento di enduro. La tragedia questo pomeriggio, poco prima delle 15.30, al crossodromo Ciclamino di Pietramurata. Il ...

Reggio Emilia - Malore mentre si allena in palestra : Roberta muore a 55 anni : Roberta Terzi, 55enne di Brescello, ha perso i sensi durante una seduta d’allenamento in palestra. Impiegata, era una donna piena di vita ed era appassionata di sport. "Ci teneva a tenersi in forma, in salute" dicono i parenti.Continua a leggere

“Ciao Biagio”. Fatale un Malore improvviso mentre era in giardino : piange un paese : Una tragedia colpisce la comunità di Grazzanise per la scomparsa prematura di Biagio Di Stasio. L’uomo, all’età di 45 anni, è stato ritrovato privo di vita nella sua proprietà di via Alberolungo. I familiari hanno chiamato immediatamente i medici del 118, ma giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sembrerebbe che alla base della morta di Biagio De Stasio ci sia un malore improvviso che non gli ha lasciato ...

Cuneo - si sente male mentre torna a casa in auto - Romina stroncata da un Malore a 37 anni : La donna era al volante della sua vettura ed è riuscita ad accostare e fermarsi a bordo strada prima di accasciarsi esanime. Inutili i successivi soccorsi medici del 118: i sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. La notizia ha colto di sorpresa e rattristato l'intera comunità di Centallo dove la donna viveva.Continua a leggere