Mafia | Palermo | direttore teatro Savio denuncia richiesta pizzo

AntiMafia - Lo Voi : “Alla procura di Palermo manca il 25% dei magistrati. Non ci sono aule per videoconferenza” : A Palermo mancano un quarto dei magistrati di cui la procura avrebbe bisogno. E non ci sono neanche abbastanza aule attrezzate per la videconferenza: l’effetto è che una “contrazione dell’efficacia” del 41 bis, il carcere duro per detenuti mafiosi. A dirlo è Francesco Lo Voi, il capo dell’ufficio inquirente siciliano, durante un’audizione davanti alla commissione parlamentare Antimafia. “La procura di ...