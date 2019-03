lastampa

(Di sabato 16 marzo 2019) 'Greta Thunberg ha detto che non si è mai troppo piccoli per fare la differenza', dice prima di snocciolare un Bignami di economia a basso impatto ambientale: 'Abbassate la temperatura in casa, usate ...

ZiaCandida : RT @LaStampa: L’urlo dei ragazzi italiani: “Guariremo questo pianeta sfregiato dai nostri genitori” - gazzettamodena : Da Torino a Modena da Venezia a Palermo, un milione in piazza contro i cambiamenti climatici “Il futuro è oggi, dia… - rosdefilippis : RT @LaStampa: L’urlo dei ragazzi italiani: “Guariremo questo pianeta sfregiato dai nostri genitori” -