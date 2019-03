L' Ue contro l' accordo Italia-Cina Ma Parigi e Berlino fanno già affari

Appello contro l'accordo quadro e per un'Europa sociale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Brexit - bocciato il divorzio dall'Ue senza accordo. Theresa May non ha più il controllo del Parlamento : È caos nel Parlamento a Westminster sulla Brexit. La Camera dei Comuni ha bocciato il "no deal" che prevedeva l'uscita del Regno Unito senza accordo. La premier Theresa May è ora isolata. Il voto era sostanzialmente un bis di quello sull'emendamento bipartisan che ha respinto l'uscita del Regno Unit

Reddito di cittadinanza - le Regioni dopo l’incontro con Di Maio : “Vicini ad accordo sui navigator” : “L’accordo sui navigator? Siamo più ottimisti, è più vicino“. A rivendicarlo i rappresentanti delle Regioni al termine dell’incontro con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sul Reddito di cittadinanza al Ministero. “Sono più ottimista di qualche giorno fa, il governo ha compreso le esigenze delle Regioni e viceversa. Stiamo lavorando, ma l’ultima parola spetta alla Conferenza delle ...

Lanificio Subalpino - siglato accordo con nuovi soci. Il 18 incontro con i sindacati : Il 40% delle quote del Lanificio Subalpino di Cerreto Castello è in mano a Orditura Rosa e Tessitura Rosa di Camburzano. Per ora. Garantita la continuazione dell'azienda, da valutare con i sindacati ...

Tav - scontro tra Lega e M5s sui bandi. Di Maio scrive ai suoi : "Ancora nessun accordo" : È guerra sui bandi per la Tav tra M5s e Lega. I pentastellati spingono per bloccarli e vorrebbero farlo già oggi, 6 marzo, in Consiglio dei ministri. I loro propositi però si trovano di fronte al muro della Lega, pronta a opporsi fino alla fine. La conferma dei bandi per il Carroccio, infatti, resta un passaggio fondamentale per la realizzazione della Torino Lione. Il premier Giuseppe Conte in queste ore sta valutando tutte ...

L'Arabia nel cda della Scala - la rabbia di Sala contro Pereira : "Ora l'accordo rischia di saltare" : Il primo cittadino aveva raccomandato silenzio sulla delicata questione del finanziamento da 15 milioni di euro. "Forse non sono stato chiaro, ma è assolutamente necessario che fino al consiglio del 18 nessuno rilasci dichiarazioni". Ma il sovrintendente parla ai giornali

Barbara D'Urso sbotta contro Fabrizio Corona e l'Isola dei famosi : 'Non sono d'accordo' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di quello che è accaduto lo scorso lunedì all'Isola dei famosi. Fabrizio Corona, infatti, ha mandato un video-messaggio molto pesante a Riccardo Fogli in cui lo ha informato del presunto tradimento di sua moglie Karin. I modi adoperati da Corona sono stati davvero molto forti. Per questo motivo, sia lui che la produzione del reality show sono finiti al centro di una bufera mediatica. A ...

Sanità privata Lazio - oggi incontro in Prefettura : nessun accordo : Sanità privata Lazio, oggi incontro in Prefettura: nessun accordo. Cgil Cisl Uil: “Il 13 marzo riparte la mobilitazione per il contratto, verso nuovo sciopero regionale”. Sanità privata, riparte la mobilitazione dei 25mila lavoratori delle strutture accreditate del Lazio, ospedali, Irccs, case di cura, centri di riabilitazione, Rsa e centri territoriali e ambulatoriali. A rilanciare l’azione di protesta Natale Di Cola, Roberto Chierchia e Sandro ...

Sole 24 Ore - Abete lascia il cda. “Era in disaccordo su azione di responsabilità contro gli ex vertici imputati” : Nuovo scossone ai vertici del gruppo Sole 24 Ore. Dopo la richiesta di multa della Consob e la richiesta di rinvio a giudizio degli ex vertici, il consigliere di amministrazione di lungo corso Luigi Abete lascia il board della società editoriale con effetto immediato, ufficialmente perché non sarebbe più compatibile con l’incarico di presidente di Bnl. Secondo Lettera43, Abete ha rimesso il mandato nelle mani del presidente Edoardo Garrone ...

KIM-TRUMP : INcontro TERMINATO - NON C'È ACCORDO/ Il tycoon 'Summit molto produttivo' : Termina prima del previsto l'INCONTRO fra Donald Trump e Kim Jong-un. Il presidente degli Stati Uniti parla comunque di summit molto produttivo

Denuclearizzazione - accordo in salita. Trump : 'Incontro con Kim produttivo ma troppo presto per firmare qualcosa' : Hanno discusso "dei vari modi per far avanzare la Denuclearizzazione e i concetti basati sull'economia". La conferenza stampa del presidente americano è stata anticipata, quando invece era prevista ...

Come è andato l'incontro tra Kim e Trump e cosa ci sarà scritto nell'accordo finale : L'auspicio di Trump, che sogna il Nobel per la Pace , è quello di una dichiarazione politica comune che sancisca la fine della guerra coreana del 1950-1953, mai proclamata formalmente, vige ancora un ...

Global compact - passa la mozione di Fdi contro accordo Onu. Decisiva l’astensione di M5s e Lega. Tre 5 Stelle votano contro : A dicembre il governo aveva rimandato la decisione. Ora con l’astensione Decisiva dei suoi due maggiori azionisti, M5s e Lega, la Camera ha approvato una mozione di Fratelli d’Italia contro il Global compact secondo cui il documento Onu sulle migrazioni non s’ha da approvare. Presentato a prima firma del capogruppo Marco Lollobrigida, il testo ha ottenuto il via libera dell’aula di Montecitorio con il voto favorevole di Fdi e ...

Ripple - mancato accordo con JP Morgan controbilanciato da nuove partnership : I partner UBRI di Ripple con IIT Bombay e altre università per risolvere il problema delle rimesse del mondo L'attività di Ripple sui pagamenti transfrontalieri che utilizzano la tecnologia ...