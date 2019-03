Love Death & Robots | l' antologia di Netflix che inquieta ma affascina

blogo

(Di sabato 16 marzo 2019)Prendete il claim "Una serie originale", toglieteed inserite "Nsfm", ovvero "not suitable for mainstream" ("non adatto alla tv classica"): ecco, si presenta così, una serie antologica che la piattaforma di streaming on line ha messo a disposizione dei propri abbonati dal 15 marzo 2019.Definire questo prodotto una serie tv, forse, è un azzardo, dal momento che l'idea proposta dai due menti ben note agli appassionati di cinema e di serialità come Tim Miller (regista di "Deadpool") e David Fincher ("Gone Girl", "House of Cards") è quella di far atterrare nella case -o, meglio, nei dispositivi- di milioni di persone una raccolta di racconti, tutti accomunati da una straordinaria attenzione al formato animato., l'dichemapubblicato su TVBlog.it 16 marzo 2019 ...

