Livorno-Salernitana | probabili formazioni | diretta tv o streaming

termometropolitico

(Di sabato 16 marzo 2019)tv o. Dove vederlaTra le sfide del Sabato, in Serie B, andrà in scena. Il 16 Marzo 2019, alle ore 15.00 le squadre scenderanno in campo allo stadio Armando Picchi diper giocarsi la 29a giornata della stagione 2018/19.L’incontro precedente tra le dueera finito 3-1 in favore dei campani, con la doppietta di Bocalon ed il gol di Pucino. Di Gennaro aveva provato ad accorciare le distanze per i toscani. (31 Ottobre 2018).: come arrivano le squadre a questo importante match I padroni di casa nelle precedenti cinque giornate hanno portato a casa due sconfitte, due vittorie ed un pareggio. Da registrare ci sono sicuramente le importanti le vittorie ottenute contro il Venezia prima (1-0) ed il Benevento poi (2-0).I toscani si giocano ...

salernopost : LIVORNO – SALERNITANA PROBABILI FORMAZIONI (ore 15 stadio “Armando Picchi” di Livorno) LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Go… - Salernogranata : Saranno 253 i tifosi che seguiranno la Salernitana a Livorno. La presenza dei supporters granata allo stadio 'Picch… - Salernogranata : Pochi tifosi al seguito della Salernitana in quel di Livorno. Segnali di una passione messa a dura prova… -