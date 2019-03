LIVE Superbike | GP Thailandia 2019 in DIRETTA | gara-1 in tempo reale

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladella-1 del Gran Premio didi. Sul circuito di Buriram alle ore 10.00 italiane riparte la grande sfida tra Ducati e Kawasaki, con lo spagnolo Alvaro Bautista che vuole proseguire nel migliore dei modi dopo la doppietta di Phillip Island, per mettere nuovamente in difficoltà il quattro volte campione del mondo in carica, il nord-irlandese Jonathan Rea.La nuova Ducati Panigale V4 sta letteralmente stupendo il Mondialegrazie ad una potenza letteralmente impareggiabile. Sul tracciato thailandese, ricco di lunghi rettlinei, lo strapotere del motore di Borgo Panigale potrebbe nuovamente fare la differenza, con Kawasaki, Yamaha e Honda che, almeno sulla carta, sembrano costrette a difendersi.Siamo così sicuri che Jonathan Rea abbia intenzione di abdicare con facilità? Conoscendo il campione nato a ...

