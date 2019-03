Live Spalletti | “Dobbiamo riacquistare la capacità di giocare e lottare”

lanotiziasportiva

(Di sabato 16 marzo 2019) Dopo la deludente eliminazione in Europa League, domani sera l’Inter dovrà cercare di risollevarsi nell’atteso derby di Milano che, per calendario, vedrà il Milan padrone di casa.Lucianooggi è protagonista della conferenza stampa pre-gara al Suning Training Centre, in vista della sfida di domani sera.Avete analizzato la prestazione di giovedì sera, per capire il perché è stata così negativa?Chiaro che c’è dispiacere per quello che è successo, abbiamo fatto delle valutazioni corrette: eravamo al di sotto delle nostre possibilità. Quello che è dispiaciuto è come siamo entrati in partita: dovevamo farlo diversamente, nella partita d’andata avevamo visto che c’erano delle possibilità per passare il turno. L’avversario era forte, ma potevamo passare il turno.Quanto conta arrivare davanti al Milan?Per noi è importante arrivare davanti a ...

