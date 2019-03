LIVE Sci alpino | Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA | vince Alexis Pinturault su

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladeldi(Andorra) valevole per la Coppa del Mondodi sci. La coppa è già stata assegnata all’austriaco Hirscher ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimodella stagione che vedrà la sfida finale tra il campione del mondo Kristoffersen e gli altri due big della specialità Hirscher eTutto lascia pensare che possa essere una partita a tre per la vittoria delalla finale dima lo sloveno Kranjec, che parte con il numero 1, e il sorprendente svizzero Odermatt potrebbero essere le variabili di giornata. Sarà l’ultima gara in coppa del mondo del francese Fanara che ha già annunciato il ritiro a fine stagione. Tre gli azzurri al via: De Aliprandini appare lontano dalla miglior condizione, Moelgg sta risalendo la china ma sembra più in palla in slalom che in ...

