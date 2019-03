LIVE Sci alpino | Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA | male De Aliprandini | ora la

LIVE Sci alpino - Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : seconda manche - si incomincia! De Aliprandini vuole il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata all’austriaco Hirscher ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo Gigante della stagione che vedrà la sfida finale tra il campione del mondo Kristoffersen e gli altri due big della specialità Hirscher e Pinturault. Tutto lascia pensare che possa essere una partita ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Falun 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino punta al podio - Klaebo favoritissimo : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare Sprint maschile e femminile di Falun, in Svezia, che si svolgeranno in questo penultimo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo. Quando c’è tecnica libera, c’è duello Federico Pellegrino-Johannes Klaebo: il copione sembra ripetersi ancora una volta, con il norvegese che gode di tutti i favori del pronostico nei confronti dell’italiano. Pellegrino partirà, nelle ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin insegue l’ennesima vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già saldamente nelle mani di Mikaela Shiffrin che in questa specialità sembra non avere alcuna rivale e sulle vittorie in Slalom ha costruito le fortuna di una stagione da record. Ad impensierire la regina di Slalom Shiffrin ci proveranno soprattutto due atlete, la slovacca Vlhova che al momento ...

LIVE Sci alpino - Team Event Soldeu 2019 in DIRETTA : Italia per il podio con Vinatzer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Ci sarà dunque il consueto spettacolo delle sfide in parallelo, con la classica formula delle quattro manche per ogni sfida. L’Italia è reduce dal meraviglioso bronzo conquistato ai Mondiali, ma rispetto a quella gara di Are cambiano due interpreti del quartetto iridato. Infatti non ci saranno Simon Maurberger e Lara ...

LIVE Sci alpino - superG maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : PARIS HA VINTO LA COPPA DEL MONDO! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile di Soldeu, valido per le Finali di COPPA del Mondo di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik PARIS che va a caccia della Sfera di Cristallo. L’azzurro punta alla doppietta sulle nevi di Andorra, proprio come ha già fatto in questa stagione a Bormio e Kvitfjell. Serve ...

LIVE Sci alpino - superG maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : inizia la gara - Paris si gioca tutto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile di Soldeu, valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik Paris che va a caccia della Sfera di Cristallo. L’azzurro punta alla doppietta sulle nevi di Andorra, proprio come ha già fatto in questa stagione a Bormio e Kvitfjell. Serve ...

