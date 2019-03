LIVE Italia-Francia rugby | Sei Nazioni 2019 in DIRETTA | azzurri per sfatare la lunga

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia mina vagante - Vittozzi e Wierer basteranno per la medaglia? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 16 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Dorothea Wierer eFdederica Sanfilippo. L’Italia come di consueto avrà al lancio Lisa Vittozzi, che avrà il compito di provare a dare il cambio in testa a Nicole Gontier, che ...

AIGAE : “Si abbassano in Italia i LIVElli delle acque dei laghi. Abbiamo detto si ed aderiamo allo sciopero mondiale per l’ambiente” : “AIGAE partecipa a questo sciopero per l’Ambiente per una serie di motivi: c’è l’ambiente e ci sono i giovani. Proprio oggi sono scesi nelle piazze centinaia di migliaia di giovani per sottolineare l’importanza di quanto sia sentito questo tema. AIGAE è chiaramente al loro fianco. In Italia i laghi si stanno abbassando perché se cambia il clima diminuiscono le precipitazioni ed il livello delle acque diminuisce e si innescano una serie di ...

LIVE Sci alpino - Team Event Soldeu 2019 in DIRETTA : Italia per il podio con Vinatzer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Ci sarà dunque il consueto spettacolo delle sfide in parallelo, con la classica formula delle quattro manche per ogni sfida. L’Italia è reduce dal meraviglioso bronzo conquistato ai Mondiali, ma rispetto a quella gara di Are cambiano due interpreti del quartetto iridato. Infatti non ci saranno Simon Maurberger e Lara ...

EROS RAMAZZOTTI - RADIO ITALIA LIVE/ "Vita ce n'è" e quel segreto sul tour : Questa sera, giovedì 14 marzo 2019, sul canale 31, andrà in onda il sesto episodio della seconda stagione di RADIO ITALIA LIVE con ospite EROS RAMAZZOTTI.

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : l’Italia cerca di conquistare il trono continentale - ma il field è di primo LIVEllo : Saranno 10 gli italiani in gara ai prossimi Europei 10 metri nella categoria senior in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: queste le scelte del DT della squadra senior Valentina Turisini. Da sottolineare che non ci saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, dal 23 febbraio al 3 marzo 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : l’Italia cerca di conquistare il trono continentale - ma il field è di primo LIVEllo : Saranno 10 gli italiani in gara ai prossimi Europei 10 metri nella categoria senior in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: queste le scelte del DT della squadra senior Valentina Turisini. Da sottolineare che non ci saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, dal 23 febbraio al 3 marzo 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità ...

Il 14 marzo 1982 i Metallica fecero il loro debutto LIVE - a maggio saranno a Milano per l’unica data italiana : Il 14 marzo 1982 i Metallica fecero il loro debutto live e avevano alle spalle solo un piccolo approccio discografico con la partecipazione alla compilation "Metal Massacre". La formazione, in quel tempo, non era quella attuale: insieme ai sempreverdi James Hetfield e Lars Ulrich suonavano Dave Mustaine e Ron McGovney e la setlist includeva solamente due inediti, in quanto il resto della scaletta prevedeva delle cover. James Hetfield raccontò ...

Eros Ramazzotti - Radio Italia LIVE/ "Vita ce n'è" protagonista del prime time : Questa sera, giovedì 14 marzo 2019, sul canale 31, andrà in onda il sesto episodio della seconda stagione di Radio Italia Live con ospite Eros Ramazzotti.

PARTITO DA BARI IL "SOTTOCUOCO TOUR" - IL ROAD SHOW DEDICATO ALLA PRIMA SOCIAL COMMUNITY DI HOME FOOD DELIVERY IN ITALIA : GLI SVILUPPI FUTURI DI SOTTOCUOCO LA CUCINA DI SOTTOCUOCO Grazie ALLA collaborazione con partner del mondo della cucina e della ristorazione industriale, entro il prossimo anno SottoCuoco offirà a ...

Maltempo - il “rigurgito” dell’Inverno flagella l’Italia : venti da uragano al Centro/Sud - danni e disagi [LIVE] : 1/24 ...

Arrow 7 in Italia da stasera - spoiler 1°episodio su Premium Action : OLIVEr è in prigione : Arriva anche in Italia, come annunciato da tempo, la settima stagione di Arrow, la serie basata sul personaggio dei fumetti DC, conosciuto nel nostro paese come 'Freccia Verde'. Nella serie tv statunitense, iniziata nel 2012, è narrata la storia di Oliver Queen, il giovane miliardario naufragato su un'isola e scomparso per 5 anni, durante i quali ha imparato a sopravvivere e a difendersi dai tanti nemici che ha incontrato. Oliver, una volta ...

Maltempo - l’aria fredda irrompe sull’Italia ed è subito un disastro : tornado a Venezia - Milano flagellata dal vento di foehn. Gravi danni - Allarme per il Centro/Sud [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/13 Venezia ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : italiane disastrose al poligono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km pursuit femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 13.45 in gara ci saranno per l’Italia quattro atlete. Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...

Sei Nazioni : segui LIVE Inghilterra-Italia 57-14 : Italia in campo per il quarto turno del Sei Nazioni 2019. Per gli azzurri di O'Shea, zero vittorie finora, c'è da affrontare l'ostacolo Inghilterra a Twickenham. Le novità per gli azzurri sono il ...