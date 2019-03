LIVE Federer-Nadal | Semifinale Indian Wells 2019 in DIRETTA | la sfida infinita ad un

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Buonasera, e benvenuti alladella secondadel torneo ATP Masters 1000 di. Sono uno di fronte all’altro, per la trentanovesima volta in carriera, Rogere RafaelLo svizzero e lo spagnolo, per uno scherzo del destino, proprio quasi quindici anni fa si affrontarono, ma a Miami, nel primo capitolo dellache ha segnato in maniera indelebile un’intera epoca del tennis mondiale. Ad oggiè in vantaggio per 23-15 nei confronti diretti, maha vinto gli ultimi cinque, di cui uno nel 2015 e quattro nel 2017. E’ dall’ottobre di quell’anno, in cui i due si sono ritrovati a Shanghai, che lo scontro non si verifica. Ail basilese e il maiorchino hanno giocato l’uno contro l’altro per tre volte, ma mai in finale: il bilancio è di 2-1 per, vincitore nel 2012 e 2017, ...

Ubitennis : Indian Wells 2019 LIVE: le semifinali maschili. Raonic e Thiem in campo, Federer già in finale… - RSIsport : ?? Hockey, playoff: 19h45: Lugano-Zugo (LA2, streaming e Rete Uno) - RSIonline : RT @RSIsport: Oggi su RSI: ?? (differita) ?? 08h30: Wawrinka-Federer, 1/16 Indian Wells ?????? (live) ?? 10h25: discesa U da Soldeu https://t.… -