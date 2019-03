LIVE Biathlon | Staffetta femminile Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia mina vagante

LIVE Biathlon - Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer a caccia della medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 17.10 si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l’iride nella Staffetta mista a coppie. Per l’Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo ...

LIVE Biathlon - 15 km individuale Mondiali 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - serve una reazione d’orgoglio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 15 km individuale femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, martedì 12 marzo, alle ore 15.30 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gotier ed Alexia Runggaldier. Tanti ingredienti rendono di difficile lettura la gara che assegnerà titolo e medaglie iridati e la Coppa del Mondo di specialità, e sarà anche ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Mondiali 2019 in DIRETTA : Johannes Boe cerca il terzo oro - Dominik Windisch punti per la mass start : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 16.30 in gara ci saranno per l’Italia tre atleti. Dominik Windisch partirà 27° a 1’40” dal norvegese Johannes Boe, Thomas Bormolini 43° a 2’08”, Lukas Hofer 52° a 2’21”. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : italiane disastrose al poligono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km pursuit femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 13.45 in gara ci saranno per l’Italia quattro atlete. Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Wierer e Vittozzi devono rimontare - Kuzmina fa paura : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km pursuit femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 13.45 in gara ci saranno per l’Italia quattro atlete. Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...

LIVE Biathlon - Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Johannes Boe padrone assoluto - azzurri fallosi al tiro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km Sprint maschile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 9 marzo, alle ore 16.30 per l’Italia saranno in gara Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, e Giuseppe Montello. La sfida del norvegese Johannes Boe, alla ricerca delle sette medaglie nelle sette prove iridate ai Mondiali di Biathlon passa in maniera inevitabile per ...

LIVE Biathlon - Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Johannes Boe favorito - Windisch e Hofer cercano il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km Sprint maschile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 9 marzo, alle ore 16.30 per l’Italia saranno in gara Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, e Giuseppe Montello. La sfida del norvegese Johannes Boe, alla ricerca delle sette medaglie nelle sette prove iridate ai Mondiali di Biathlon passa in maniera inevitabile per ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 marzo : Mondiali biathlon e short track - tanto sci alpino e snowboard. Un sabato da batticuore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 9 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata mediana del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : doppio errore a terra per Vittozzi e Wierer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gotier e Federica Sanfilippo. La gara odierna oltre ad assegnare le medaglie iridate sarà molto importante anche in ottica Coppa del Mondo, anche in vista dell‘inseguimento di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 marzo : inizia il biathlon femminile! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 8 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata d’apertura del secondo weekend di gare del mese. OA ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : la gara più importante per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Sprint femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gotier e Federica Sanfilippo. La gara odierna oltre ad assegnare le medaglie iridate sarà molto importante anche in ottica Coppa del Mondo, anche in vista dell‘inseguimento di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 marzo : Mondiali biathlon e short track - gigante femminile di alpino. Che venerdì! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 8 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata d’apertura del secondo weekend di gare del mese. OA ...

LIVE Biathlon - DIRETTA Mondiali 2019 oggi : 8 marzo. Orario della sprint femminile e come vederla in tv e streaming : Con la 7.5 km sprint femminile che scatta oggi, venerdì 8 marzo, iniziano le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia a partire dalle ore 16.15 si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75. Di seguito il programma completo della sprint ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista Mondiali 2019 in DIRETTA : ITALIA DI BRONZO! Oro alla Norvegia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 7, alle ore 16.15 per l’ITALIA saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento, ovvero ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà ...