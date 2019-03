LIVE Biathlon | Staffetta femminile Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia mina vagante

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della4×6 kmdeidiin programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 16 marzo, alle ore 13.15 per l’saranno in gara Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Alexia Runggaldier e Federica Sanfilippo.L’come di consueto avrà al lancio Lisa Vittozzi, che avrà il compito di provare a dare il cambio in testa a Nicole Gontier, che dovrà cercare di limitare il più possibile l’uso di ricariche al poligono, per poi dare il cambio a Alexia Runngaldier, che sostituisce Dorothea Wierer, indisposta, per poi lanciare Federica Sanfilippo per gli ultimi 6 km.Le avversarie non mancheranno per le azzurre e saranno tutte molto agguerrite, a partire dalla Germania, che potrà schierare uno squadrone in tutte le frazioni, ma anche la Norvegia sarà molto competitiva, anche se ...

