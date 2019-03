savonanews

(Di sabato 16 marzo 2019) La comunità di Rocchetta di Cairo e l'valbormidese è in lutto per la scomparsa a 72 anni di, fondatore e titolare dell'azienda S.A.I.E.P. con sede in corso Stalingrado a ...

savonanews : L'imprenditoria e lo sport della Val Bormida piangono Enrico Santi -