Liga 2018-2019 | 28giornata i risultati delle partite del sabato Zidane rilancia il Real

BundesLiga 2018 : il calendario - gli orari e come vedere la 25giornata : Anche la Bundesliga si prepara al rientro in campo dopo le coppe europee. La 25giornata della massima serie del calcio tedesco si svolgerà fra venerdì 8 e lunedì 11 marzo. Ad avviare il weekend ci ...

BundesLiga 2018/19 - 24a giornata : Il Bayern torna in vetta! Disastrosi i due Borussia : Bundesliga 2018/19, 24a giornata: Il Bayern torna in vetta! Disastrosi i due Borussia Il Bayern Monaco straccia il Gladbach al Borussia Park e aggancia il Dortmund al primo posto. Infatti i gialloneri hanno perso a sorpresa ad Augsburg. Bene il Lipsia che si guadagna il terzo posto. Francoforte e Leverkusen si confermano. Rovina totale per lo Schalke. Bundesliga 2018/2019, 24a giornata: i risultati del sabato pomeriggio Eintracht ...

Liga 2018-2019 - 25giornata : tripletta Messi - Barcellona ribalta Siviglia. Getafe quarto : Ancora Leo Messi , ancora tre punti per il Barcellona , che allunga provvisoriamente a +10 in classifica sull'Atletico Madrid. L'argentino torna a fare il fenomeno e a farne le spese è questa volta il ...

BundesLiga 2018/2019 - 22a giornata : stop del Dortmund - il Bayern recupera! : Bundesliga 2018/2019, 22a giornata: stop del Dortmund, il Bayern recupera! Nell 22° turno di Bundesliga, il Borussia Dortmund ha pareggiato nel posticipo del lunedì sera, a sorpresa, contro l’ultima in classifica. Il Bayern Monaco ne ha approfittato in anticipo vincendo in rimonta il derby bavarese in casa dell’Augsburg, recuperando altro terreno e portandosi ormai alle calcagna dei gialloneri. Il match per l’Europa che conta tra ...

Vaccini obbLigatori 2018-2019 : bambini e anziani - info Ministero Salute : Vaccini obbligatori 2018-2019: bambini e anziani, info Ministero Salute Obbligo Vaccini 2018 e 2019 I Vaccini obbligatori sono passati da 4 a 10 dopo l’estate 2017 con il decreto Lorenzin. Un requisito imprescindibile anche per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia e primaria. Senza Vaccini, insomma, i bambini non potranno entrare negli asili nido né nelle scuole materne, mentre i genitori che non vaccinano i propri figli in procinto di ...

Vaccini obbLigatori 2018-2019 : bambini e anziani - info Ministero Salute : Vaccini obbligatori 2018-2019: bambini e anziani, info Ministero Salute Obbligo Vaccini 2018 e 2019 I Vaccini obbligatori sono passati da 4 a 10 dopo l’estate 2017 con il decreto Lorenzin. Un requisito imprescindibile anche per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia e primaria. Senza Vaccini, insomma, i bambini non potranno entrare negli asili nido né nelle scuole materne, mentre i genitori che non vaccinano i propri figli in procinto di ...

Liga 2018-2019 - i risultati della 24giornata : Griezmann lancia l'Atletico Madrid : Antoine Griezmann segna il gol decisivo che regala la vittoria all' Atletico Madrid in trasferta contro il Rayo Vallecano . Con questa rete il campione del mondo francese raggiunge i 130 gol con la maglia dei Colchoneros e supera una leggenda del club, Fernando Torres, fermo a quota 129. Per Simenone un successo importante che proietta la sua squadra al ...

La BundesLiga cresce : nel 2017/2018 ricavi a 3 - 8 miliardi : ricavi Bundesliga 2018 – La Deutsche Fußball Liga ha pubblicato “The 2019 economic report”, un documento relativo allo stato di salute dell’economia calcistica tedesca. Il calcio professionistico in Germania ha confermato il suo sviluppo positivo nella stagione 2017/2018. Con un fatturato totale di 4,42 miliardi di euro, la Bundesliga e la Bundesliga 2 hanno fatto […] L'articolo La Bundesliga cresce: nel 2017/2018 ricavi a 3,8 ...

Vaccini obbLigatori 2018-2019 : bambini e anziani - info Ministero Salute : Vaccini obbligatori 2018-2019: bambini e anziani, info Ministero Salute Obbligo Vaccini 2018 e 2019 I Vaccini obbligatori sono passati da 4 a 10 dopo l’estate 2017 con il decreto Lorenzin. Un requisito imprescindibile anche per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia e primaria. Senza Vaccini, insomma, i bambini non potranno entrare negli asili nido né nelle scuole materne, mentre i genitori che non vaccinano i propri figli in procinto di ...

BundesLiga 2018/19 - 19a giornata : ok Bayern - Dortmund e ‘Gladbach : Bundesliga 2018/19, 19a giornata: ok Bayern, Dortmund e Gladbach Sia il Bayern Monaco che il Borussia Dortmund vincono agevolmente le loro partite casalinghe con Stoccarda e Hannover. Stessa sorte anche per il Monchengladbach che batte l’Augsburg. Si ritrova il Lipsia, bella la vittoria per 4-0 a Dusseldorf. Male invece il Wolfsburg che cade in casa contro il Leverkusen. Ma vediamo nel dettaglio ogni singolo risultato di questa ...

Vaccini obbLigatori 2018-2019 : bambini e anziani - info Ministero Salute : Vaccini obbligatori 2018-2019: bambini e anziani, info Ministero Salute Obbligo Vaccini 2018 e 2019 I Vaccini obbligatori sono passati da 4 a 10 dopo l’estate 2017 con il decreto Lorenzin. Un requisito imprescindibile anche per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia e primaria. Senza Vaccini, insomma, i bambini non potranno entrare negli asili nido né nelle scuole materne, mentre i genitori che non vaccinano i propri figli in procinto di ...

BundesLiga 2018 : il calendario - orari e come vedere la 19giornata : ... ore 15:30 Borussia Dortmund " Hannover , diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno, telecronaca di Pietro Nicolodi, ore 18:30 Werder Brema " Eintracht Francoforte , diretta Sky Sport Football e Sky ...