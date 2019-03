L' eredità ghigliottina oggi | la campionessa Viola Casadei vince 190mila euro

L'eredità - altro terrificante sospetto sulla Rai : 'Perché Gaetanino non vince alla ghigliottina' - da matti : Otto puntate da campione per Gaetanino a L'Eredità . Otto puntate senza però mai vincere al gioco finale de La Ghigliottina . Un campione incompleto, insomma, quello che anima il quiz pre-serale ...

L'eredità - altro terrificante sospetto sulla Rai : "Perché Gaetanino non vince alla ghigliottina" - da matti : Otto puntate da campione per Gaetanino a L'Eredità. Otto puntate senza però mai vincere al gioco finale de La Ghigliottina. Un campione incompleto, insomma, quello che anima il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Un campione che non piace granché al pubblico ma che, con discreta evi

L'eredità - Gaetanino e il disastro alla Ghigliottina : "Nuvole" - Insinna a bocca aperta - volano insulti : Dopo l'entusiasmo iniziale, primi guai per Gaetanino, il nuovo campione delL'Eredità che pare aver sostituito nei cuori dei telespettatori il giovanissimo idolo Diego Fanzaga. L'avvocato però è rimasto fregato dalla Ghigliottina della puntata andata in onda il 12 febbraio: non è riuscito a indovinar

L'eredità - Gaetanino e il disastro alla Ghigliottina : 'Nuvole' - Insinna a bocca aperta - volano insulti : Dopo l'entusiasmo iniziale, primi guai per Gaetanino , il nuovo campione dell' Eredità che pare aver sostituito nei cuori dei telespettatori il giovanissimo idolo Diego Fanzaga . L'avvocato però è ...

Diego Fanzaga - il campione sbanca ghigliottina (e ascolti) dell’eredità : Diego Fanzaga - L'eredità A L’Eredità c’è un nuovo super campione: il suo nome è Diego Fanzaga ed ha già sbancato tre volte il gioco finale della ghigliottina. Laureato in Lettere, il giovane lavora attualmente come professore ed è presente da dieci puntate nel quiz condotto da Flavio Insinna. La sua prima apparizione risale al 26 gennaio 2019. Il montepremi portato a casa dal concorrente ammonta, ad oggi, a 162.5000 euro, ...

Diego Fanzaga all'eredità vince altri 27.500 euro - ma su Twitter è bufera : 'Ghigliottina facile' : si conferma campione de e porta a casa altri 27.500 euro indovinando la parola nel gioco della Ghigliottina . Non troppo difficile la combinazione di questa sera, tanto cheegie per far sì che l'amato ...

L’eredità - la soluzione della ghigliottina è troppo facile. Il pubblico si indigna : Guai a L’Eredità. Anzi, polemiche. E ti pareva che non fosse successo nulla al quiz show di Rai Uno… L’ultima volta che vi avevamo parlato de L’Eredità era per un motivo assai nobile. Vi ricordate? Vi avevamo detto che un concorrente – Paolo Storchi, che aveva partecipato al programma nel gennaio del 2018 quando c’era ancora Fabrizio Frizzi – avrebbe cambiato la storia dell’umanità. Per chi si fosse perso le “puntate” precedenti, Paolo Storchi, ...