L’Eliseo nel mirino dei gilet gialli | manifestanti respinti da idranti della polizia In

(Di sabato 16 marzo 2019) Non si arresta la lunga protesta deiin Francia. Oggi tra i 7 e gli 8 milahanno preso parte all'ennesimo sabato di mobilitazione, l'atto XVIIIprotesta contro il presidente Emmanuel Macron. E' la stima fatta dal ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, secondo cui tra loro vi sono circa "1.500 ultra-violenti". "All'interno dei 7-8 mila, vi sono piu' di 1.500 ultra-violenti che sono venuti per distruggere e fare guerriglia", ha spiegato il ministro durante una visita al quartier generaledi Parigi. "Lo hanno fatto stamattina presto, cercando di assaltare l'Arc de Triomphe, sicuramente orgogliosi dei saccheggi compiuti il primo dicembre scorso", ha aggiunto Castaner. Sono stati dispiegati oltre 5.000 agenti.irpFinora, le forze dell'ordine hanno fermato 64a Parigi durante la guerriglia urbana ...

