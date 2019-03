Le scuole italiane si spopolano | studenti in calo per la prima volta anche al Nord

A Maggio UniStem Tour - top scientist nelle scuole superiori italiane : Sono un manipolo di scienziati al top in settori che vanno dalla fisica all’immunologia. E hanno deciso di uscire dai loro laboratori e sedersi fra i banchi per parlare agli studenti delle scuole superiori italiane. Tra loro nomi come quello della direttrice del Cern Fabiola Gianotti o ancora Alberto Mantovani, lo scienziato italiano più citato al mondo. Partirà a Maggio l’UniStem Tour, un progetto biennale dedicato ai ragazzi. ...

ESERO Italia porta lo spazio nelle scuole italiane : Il 14 febbraio 2019, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno ufficialmente lanciato il nuovo Ufficio ESERO in Italia (European Space Education Resource Office – Ufficio Europeo per le Risorse per la Didattica Spaziale). Il progetto è guidato da ANISN, l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. Questo progetto congiunto esprime il forte impegno delle due organizzazioni ...