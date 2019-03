Le nuove proteste dei “gilet gialli” a Parigi

Venezuela - Guaidò chiama nuove proteste : 23.12 Il leader dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaidò, ha convocato per domani nuove manifestazioni di piazza per protestare contro il blackout che da quattro giorni blocca il Paese. "Domani a partire dalle 15 tutto il Venezuela scenderà in strada, in quella più vicina. Mobilitiamo tutto il Paese verso Caracas", ha aggiunto Guaidò parlando all'Assemblea Nazionale, perché, "in quattro giorni il Paese è andato indietro di cento anni".

Guaidò torna e annuncia nuove proteste : 9.12 Juan Guaidò ha annunciato il rientro in Venezuela,e nuove manifestazioni per la prossima settimana. "Torno a casa dall'Ecuador,paese fratello che oggi riallaccia relazioni proficue per i nostri popoli",ha affermato l'autoproclamato presidente ad interim. Guaidò lascerà l'Ecuador oggi,mentre in precedenza aveva affermato di volerlo fare tra domani e martedì, dopo essersi recato in Peru'. La settimana scorsa aveva raggiunto invece la ...

Serbia : nuove proteste contro Vucic : ANSAmed, - BELGRADO, 2 MAR - A Belgrado per il 13/mo sabato consecutivo migliaia di persone hanno manifestato in serata contro la politica del governo serbo e i metodi ritenuti 'autoritari' del ...

Latte - nuove proteste a vigilia tavolo : 16.25 La protesta dei pastori contro il prezzo troppo basso del Latte investe anche la Sicilia. A Poggioreale, nel Trapanese, si sono radunati un centinaio di allevatori. Rovesciati 3 mila litri di Latte sulla Statale 624. Dopo il tavolo di ieri al Viminale,senza alcuna intesa, la trattativa torna domani in Sardegna, a Cagliari, con il ministro dell'Agricoltura Centinaio. I pastori restano sulle loro posizioni: rifiutano i 70 centesimi al ...

nuove foto dal set de La Casa di Carta 3 - tra rapinatori in tuta mimetica - new entry e proteste popolari : Continuano a susseguirsi le indiscrezioni dal set de La Casa di Carta 3, la nuova parte della serie Netflix diventata un cult tra il 2017 e il 2018 e destinata a conquistare decine di milioni di visualizzazioni in streaming in tutto il mondo anche con gli episodi in uscita quest'anno. Nuove foto dal set de La Casa di Carta 3, indubbiamente di difficile interpretazione, mostrano parte del cast della serie spagnola in tuta mimetica: a ...

Le nuove proteste contro Maduro in Venezuela : Decine di migliaia di persone hanno chiesto nuove elezioni, Maduro ha detto di volerle organizzare ma per l'Assemblea Nazionale, controllata dall'opposizione

In Serbia ancora nuove proteste contro Vui : A Belgrado sabato 26 gennaio diverse migliaia di persone hanno partecipato a una nuova manifestazione in centro città, dirigendosi verso l'edificio della tv nazionale, RTS, dove è stato chiesto al ...

Venezuela : Guaidò sollecita nuove proteste contro Maduro : Il leader dell'opposizione in Venezuela, Juan Guaidó, ha evocato nuove manifestazioni di piazza ed è entrato in contatto con Cina e Russia mentre intensificava la sua campagna per costringere alle dimissioni il presidente Nicolàs Maduro, da lui considerato un dittatore. Nella sua prima apparizione pubblica da quando si è dichiarato presidente ad interim del Venezuela mercoledì, il politico 35enne ha esortato i cittadini a scendere in piazza e ...