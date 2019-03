Laura Pignataro | Liberation denuncia le pressioni fatte dai vertici della Commissione

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) A tre mesi dal suicidiofunzionariaeuropea,, un articolo del giornalista di Libération, Jean Quatremer, un’istituzione nella “bubble” brussellese, ricostruisce le fortia cui il caporisorse umane del Servizio giuridico sarebbe stata sottoposta nell’ultimo anno, fino ai giorni precedenti la sua morte. Un anno caratterizzato dal conflitto interno, secondo le ricostruzioni dei colleghi e amicidonna, tra lo svolgimento dei suoi compiti e il rendere conto al neoeletto Segretario Generale, Martin Selmayr, che in gran segreto con il presidente, Jean-Claude Juncker, ha ordito un piano per arrivare alla più alta carica amministrativa dell’istituzione europea. Il Selmayrgate, come è stato ribattezzato dai media, rappresenta solo l’episodio più eclatante che ha portato alla luce le fortisui collaboratori ...

tamangha : RT @ItalianPolitics: Laura #Pignataro, dirigente #UE e incaricata di controllare la legalità delle nomine interne, che è precipitata giù da… - EspNitalia : RT @ElioLannutti: Bruxelles, il mistero del suicidio di Laura Pignataro, funzionaria italiana all’Ue. Il quotidiano francese Libération...… - EspNitalia : RT @guidoolimpio: Bruxelles, il mistero del suicidio di Laura Pignataro, funzionaria italiana all’Ue -