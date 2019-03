caffeinamagazine

(Di sabato 16 marzo 2019) Del suo successo improvviso su Instagram tanti giornali hanno scritto qualche anno fa. Ma da bambino, modello norvegese dall’aspetto vichingo, era vittima di bullismo da parte dei compagni di c. “Mi dicevano che ero brutto e mi prendevano in giro per via dei miei denti da coniglio”, ha raccontato la star dei social al giornale inglese.È diventato famoso su Instagram, dove viene seguito da più di 100 mila persone. L’ufficiale di marina della Royal Norwegian Navy dai capelli biondi, dal fisico atletico e dalla barba lunga, con il suo look nordico ha conquistato il cuore di milioni di fan., viene da Stavenger, una cittadina nel nord-est della Norvegia e grazie al suo fisico palestrato e a quel certo non so che, dall’alto dei suoi due metri d’ha già fatto perdere la testa a decine di donne, collezionando migliaia di like e ...

Noovyis : Un nuovo post (Lasse Matberg: età, altezza, peso, figli e moglie) è stato pubblicato su Playhitmusic -… - lillydessi : Chi è Lasse Matberg, il bel vichingo che parteciperà a Ballando con le Stelle - Akkauntdiprova : RT @senantoniorazzi: La vera sfida sarà con L’ufficiale di marina della Royal Norwegian Navy Lasse Matberg detto il “vichingo” @lasselom #b… -