L' Arsenal è il Napoli d' Inghilterra | Udinese a Napoli cercando di salvare il suo

Napoli-Arsenal è anche “Febbre a 90” di Nick Hornby il manifesto di ogni tifoso : Mi innamorai del calcio così come mi innamorai delle donne: improvvisamente, inesplicabilmente, senza pensare al dolore e allo sconvolgimento che avrebbero portato nella mia vita. È la frase emblema di Nick Hornby, che meglio di ogni altra rappresenta lo scrittore inglese entrato nella leggenda sportiva per “Pitch Fever”, libro tradotto in italiano come “Febbre a 90”, un vero e proprio cult per la beat generation degli Anni 80. Napoli-Arsenal ...

Arsenal-Napoli - il precedente fa venire i brividi. I partenopei gridano vendetta : Arsenal-Napoli, questo il verdetto dell’urna di Nyon per i quarti di Europa League. I Gunners non fanno riaffiorare bei ricordi nella mente dei tifosi napoletani. L’ultimo precedente fu ai gironi di Champions League nel 2013-2014, quando in un girone insieme al Borussia Dormtund oltre agli inglesi, il Napoli venne eliminato nonostante i 12 punti ottenuti, per via della classifica avulsa. La squadra azzurra, guidata allora da ...

Calcio - l'Europa vuol bene alla Juventus che trova l'Ajax - meno al Napoli che pesca l'Arsenal : La Juventus di Allegri pesca ai quarti di finale i giovanissimi talenti dell'Ajax. Forse solo il Porto avrebbe rappresentato un'eventualità più favorevole per CR7 e compagni che evitano tutte le altre big ancora in corsa. Niente Barcellona di Messi, che giocherà contro un ritrovato Manchester UTD dopo l'addio di Mourinho. Niente Tottenham, accoppiato ai connazionali del Manchester City; niente Liverpool, che sarà impegnato proprio contro i ...

Europa League - il Napoli ha i favori dalla sua : i bookmakers credono nei partenopei contro l’Arsenal : In Europa League il Napoli avrà un arduo compito contro l’Arsenal, ma i bookmakers danno comunque la truppa di Ancelotti favorita Era l’avversario più temuto insieme al Chelsea, ma per i betting analyst è il Napoli a partire meglio per la doppia sfida contro l’Arsenal. Gli azzurri incroceranno i Gunners nei quarti di Europa League e, complice il vantaggio del ritorno al San Paolo, sono avanti nelle scommesse sul passaggio ...

Calcio : Juve-Ajax ai quarti di finale di Champions - Napoli-Arsenal in Europa League. Dominio inglese nei tabelloni europei : ben sei club ai quarti delle rispettive competizioni : L’urna di Nyon è stata oggi benevola (ma non troppo) con la Juventus: i bianconeri affronteranno gli olandesi dell’Ajax, una delle avversarie sulla carta più abbordabili del lotto. Ma il “ma non troppo” è rappresentato dal fatto che i Lancieri hanno eliminato con un sonoro 4-1 agli ottavi di finale i pluri-campioni in carica del Real Madrid: pertanto la banda-Allegri non deve assolutamente prendere sotto gamba gli avversari pur essendo ...

Napoli-Arsenal - Ancelotti : 'Sfida difficile - ma affascinante' : Sorteggio non proprio fortunato quello dei quarti di finale di Europa League per il Napoli , che nella sua Road to Baku dovrà passare per Londra. Niente Chelsea dell'ex Sarri però, ma il temibile ...

