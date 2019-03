Lacrime per Maria Teresa Ruta in diretta | Non merito i figli che ho

I ricordi d'infanzia di Rosa Russo Iervolino : «A 10 anni in Lacrime per la Costituzione» : La definisce una «strana famiglia», la sua. Un nonno faceva il vinaio nel porto di Napoli e l?altro invece era un barone: Arturo de Unterrichter von Rechtenthal, colonnello...

Chi vuol essere milionario - Gerry Scotti in Lacrime per paura di aver sbagliato un suggerimento : Il ritorno di Chi vuol essere milionario? su Canale 5, a distanza di anni, ha portato anche una novità: il “Chiedilo a Gerry“, il concorrente può infatti rivolgersi al conduttore per la soluzione di un quesito. Ha deciso di farlo, nella puntata in onda ieri sera, il giovane Luca su una domanda dal valore di 15 mila euro: “‘Nunc et in hora mortis nostrae. Amen. La recita quotidiana del Rosario era finita‘: è ...

Caterina Balivo - Annalisa Minetti in Lacrime per la sorella a Vieni da Me : Ospite di Vieni da Me, Annalisa Minetti si è commossa di fronte al messaggio della sorella Francesca. La cantante e atleta è affetta dalla retinite pigmentosa, una malattia che non lascia scampo e conduce alla cecità. Anche la sorella minore ha scoperto di soffrire della stessa patologia, anche per questo le due donne hanno un legame fortissimo e negli anni si sono sostenute a vicenda. “Il nostro legame è importante, è forte sin da quando ...

Annalisa Minetti in Lacrime per la sorella Francesca : anche lei colpita dalla stessa malattia : Ospite di Vieni da Me, Annalisa Minetti si è commossa di fronte al messaggio della sorella Francesca. La cantante e atleta è affetta dalla retinite pigmentosa, una malattia che non lascia scampo e conduce alla cecità. anche la sorella minore ha scoperto di soffrire della stessa patologia, anche per questo le due donne hanno un legame fortissimo e negli anni si sono sostenute a vicenda. “Il nostro legame è importante, è forte sin da quando ...

Georgina Rodriguez in Lacrime per Ronaldo : “sei un trascinatore” [FOTO] : Partita incredibile per la Juventus che ha staccato il pass per i quarti di finale della Champions League dopo il netto successo contro l’Atletico, il grande protagonista è stato Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. Scatenata anche Georgina Rodriguez, fidanzata di Cr7: “questo 3-0 non te lo può togliere nessuno. Te lo meriti, non per i 3 gol di stasera. Te lo meriti per la tua dedizione, per cio’ che fai per la ...

Le Lacrime della dolce Georgina (per i gol dello spietato Cristiano Ronaldo) : Georgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoLo stadio, per sua natura, è diviso emozionalmente in due sezioni, ...

Annalisa Minetti in Lacrime per la sorella cieca : "Ha fatto una figlia a 20 anni per riuscire a vederla" : La cantante commossa a "Vieni da me" dopo un messaggio della sorella Francesca, con il suo stesso difetto alla vista

BENEDETTA PARODI - LO SCHERZO DELLE IENE È SPIETATO : TIRA LA FIGLIA PER I CAPELLI E SCOPPIA IN Lacrime : BENEDETTA PARODI vittima di uno SCHERZO de Le IENE che dire “riuscito” è poco. La regina DELLE ricette in tv arriva persino a prendere la FIGLIA per i CAPELLI e quando le dicono che è tutto un bluff SCOPPIA in un pianto disperato. Alla PARODI vIENE fatto credere che la FIGLIA appena 16enne stia uscendo con un sedicente chef ultratrentenne conosciuto perché al fianco della madre in un nuovo format realizzato nella cucina di casa. Ne esce una ...

Annalisa Minetti in Lacrime a Vieni da me per la sorella non vedente : lo sfogo : Vieni da me, Annalisa Minetti in lacrime da Caterina Balivo Tra gli ospiti della puntata del 12 marzo di Vieni da me c’era Annalisa Minetti. La cantante, che ha appena concluso la sua avventura a Ora o mai più, è stata protagonista di uno spazio del programma di Caterina Balivo, ovvero il Dicono di te. […] L'articolo Annalisa Minetti in lacrime a Vieni da me per la sorella non vedente: lo sfogo proviene da Gossip e Tv.

Paola Caruso in Lacrime a Domenica Live per l'indifferenza dell'ex fidanzato : Paola Caruso sperava in un lieto fine, ma purtroppo l'ex fidanzato ha scelto di non presentarsi il giorno del parto, dando un nuovo dispiacere alla showgirl diventata celebre grazie alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questi mesi, la calabrese è stata protagonista di numerose interviste in cui spiegava di essere stata sedotta e abbandonata dall'imprenditore Francesco Caserta subito dopo aver scoperto di essere rimasta ...

Benedetta Parodi in Lacrime per lo scherzo delle Iene : “Paura mostruosa per mia figlia” : La conduttrice ha commentato su Instagram la reazione allo scherzo orchestrato dal programma: "Ho provato disagio, non ero...

Paola Caruso in Lacrime per l'indifferenza dell'ex al parto : Nel corso del pomeriggio di domenica 10 marzo, su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata di Domenica Live , che ha visto l'ex-Bonas di Avanti un altro , Paola Caruso, aprirsi ai microfoni di ...

Fiorentina - Chiesa in Lacrime : infortunio per l’attaccante : 35esimo di Fiorentina-Lazio, posticipo domenicale di Serie A. Al Franchi di Firenze la Lazio è avanti sui viola per 0-1 con una rete di Immobile. Per i toscani, oltre il danno, la beffa: non bastava infatti il risultato, ci si mette anche la sfortuna. E’ costretto infatti ad abbandonare il campo Federico Chiesa, problema muscolare per lui. Al suo posto Simeone. L’attaccante già da un po’ accusava questo fastidio, ma ha ...

U&D - nella puntata in onda oggi Teresa Langella in Lacrime per colpa di Tina Cipollari : nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 7 marzo, c'è stato finalmente il tanto atteso confronto tra Teresa Langella, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Come ormai ben sappiamo, quest'ultimo ha deciso di non presentarsi alla scelta, lasciando intendere di non voler proseguire la conoscenza con Teresa al di fuori del programma di Maria De Filippi. nella puntata di oggi, però, Teresa si è anche scontrata con Tina Cipollari. Lo scontro tra ...