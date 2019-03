La Roma cade in casa della Spal | i giallorossi perdono 2-1

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Roma impegna Mondovì - cade Spoleto : Roma - Ne Girone Bianco non basta una buona Roma Volley per stoppare la capolista Synergy Arapi F.lli Mondovì . La formazione di Budani impegna a fondo i piemontesi . grazie ad un Lasko che è tornato ...

Basket : Bertram Derthona lotta ma cade contro la capolista Virtus Roma : A pesare sull'economia della gara anche l'assenza di Alibegovic. Per i leoni spiccano i 16 punti di Bertone, i 13 di Viglianisi, gli 11 di Spizzichini. Complimenti a Roma per la vittoria' ha detto ...

Roma - uomo cade sui binari del metro e finisce sotto al treno. E' grave : Un uomo è grave dopo essere caduto sui binari nella stazione San Paolo della metropolitana B di Roma, in direzione Laurentina. L'incidente prima delle 8.50, ora in cui sono intervenuti i vigili del ...

Roma - cade e finisce sotto la metro : cade sui binari nella stazione San Paolo della metro B di Roma, in direzione Rebibbia. L'uomo, 60 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo: ha un trauma cranico e un trauma ...

Accademia Calcio Roma - Nardecchia nuovo responsabile dello scouting : Roma - Novità nei quadri dirigenziali dell'Accademia Calcio Roma. Roberto ...

Netflix agli Oscar : le tre statuette per Roma e il trionfo dello Streaming agli Academy Award - : Nell'ultimo anno Netflix ha cercato di definire il proprio posto nel mondo del cinema: il gigante della tv in Streaming è passato dagli scontri con i big di Hollywood all'ingresso nella Motion ...

Maltempo - cade albero su un'auto nel centro di Roma : due feriti gravi : Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti, uno in strada l'altro all'ingresso delle ...

Maltempo Roma - cade albero : Raggi fa visita in ospedale ai 2 feriti : La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, dopo il sopralluogo in viale Mazzini – strada dove oggi è caduto un grosso pino -, si è recata negli ospedali dove sono ricoverate le due persone rimaste ferite nel crollo dell’albero. L'articolo Maltempo Roma, cade albero: Raggi fa visita in ospedale ai 2 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Cade un pino anche a viale Mazzini. Roma è in balia del vento : A Roma due persone sono rimaste ferite questa mattina a causa della caduta di un albero a viale Mazzini. Il grosso pino è precipitato al suolo all'altezza del civico 103, colpendo tre auto. Le due persone, rispettivamente di 53 anni e 43 anni, sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Sant

Albero cade nel centro di Roma : due feriti gravi in Viale Mazzini : Un Albero è caduto nel centro di Roma, a Viale Mazzini, ferendo gravemente due persone. I due feriti sono stati portati in codice rosso all'ospedale. Ci sono state varie segnalazioni su alberi pericolanti nella zona del Viale: l'isola pedonale di fronte alla Corte dei Conti è stata quasi completamente recintata. Sul posto si trovano polizia e vigili del fuoco, all'opera per rimuovere il fusto.#Roma#25feb 9:45, cade un Albero in ...

Roma - albero cade su tre auto in viale Mazzini : due feriti - uno è grave : Due persone sono rimaste ferite questa mattina a Roma, colpite da un albero caduto in viale Mazzini. L’albero, un pino marittimo alto 30 metri, è precipitato all’altezza del civico 103, davanti alla sede della Corte dei conti, colpendo tre auto. Come riporta Il Messaggero, i due feriti, di cui uno in modo grave, sono un passante e una persona all’interno di un’auto: sono stati trasportati dal 118 in codice rosso ...

Maltempo Roma : albero cade in strada - 2 feriti in viale Mazzini : Incidente a Roma questa mattina: 2 passanti sono rimasti feriti e 4 auto in sosta sono state danneggiate a causa del caduta di un albero di alto fusto (un Pino Marittimo di circa 30 metri) in viale Mazzini, a Roma. Sul posto i vigili del fuoco. I due passanti, sono lievemente feriti in quanto solo sfiorati dall’albero: sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118. L'articolo Maltempo Roma: albero cade in strada, 2 feriti in ...

Roma - pino cade in viale Mazzini : 2 feriti : Due persone sono rimaste ferite questa mattina a causa della caduta di un albero a viale Mazzini a Roma . L'albero, un grosso pino, precipitato all'altezza del civico 103, ha colpito tre auto. Il 118 ...

Roma - cade da tetto mentre sistema antenna e muore : E' salito sul tetto di casa per sistemare l'antenna della tv , probabilmente spostata dal vento, ma è precipitato ed è morto . E' accaduto ieri mattina in Via Lercara Friddi, nella zona di Tor Vergata,...