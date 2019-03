La prima Mappa Bionomica dei fondali marini di Ischia

Presentata la prima Mappa Bionomica dei fondali dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” [VIDEO] : Presentata pochi minuti fa la prima Mappa Bionomica dei fondali dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Russo (Presidente Società Italiana Biologia Marina) : “Utilizzate moderne tecnologie GIS e robot. Abbiamo così il paesaggio sottomarino di una parte importante del Golfo di Napoli. Individuati ben 24 habitat. Nelle immagini – video registrate dai robot – sub e date alla stampa, si vede un habitat specifico importante che è quello ...

primarie Pd - ecco le roccaforti dei candidati : la mappa del voto dei circoli per regioni e città : In testa Nicola Zingaretti con il 49,1% seguito da Maurizio Martina con il 35,1 e terzo Roberto Giachetti con l'11,3%. Il primo round del congresso del Pd per eleggere chi guiderà il partito si è ...

Luce sul sistema immunitario : ecco la prima mappa : Uno studio rivoluzionario tenta di far Luce sul sistema immunitario: è un’impresa titanica se si considera che è miliardi di volte più grande del genoma umano. Per la prima volta un team di ricercatori si sta cimentando con la sfida. Dopo lo storico ‘Human Genome Project’, è in campo lo ‘Human Vaccines Project’. In una ricerca, pubblicata su ‘Nature‘, gli scienziati annunciano di avere sequenziato una ...

Da Oh! ad Ahi! la prima Mappa delle esclamazioni : Oh!, ehi!, Ahi!: anche la comunicazione non verbale adesso ha il suo dizionario. E' una mappa interattiva che comprende oltre 2.000 esclamazioni basate sulla modulazione delle vocali, relativa a 24 ...

Presentata la prima Mappa in HD del genoma umano : È stata pubblicata sulla rivista Science, una delle più prestigiose riviste scientifiche pubblicata dall'American Association for the Advancement of Science e fondata da John Michaels nel 1880, una dettagliatissima mappa in alta definizione che permette a chiunque la osservi di identificare tutti quelli che sono stati da sempre definiti i punti caldi del Dna umano, nella quale si concentrano anche tutte le possibili mutazioni genetiche. La ...

La prima Mappa in HD del genoma umano : Una mappa in alta definizione capace di indicare i 'punti caldi' del Dna umano nei quali si concentrano le possibili mutazioni. Pubblicata sulla rivista Science, permette di capire quali sono gli ...