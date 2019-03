La Polizia di Stato incontra gli alunni del Rocco Chinnici di Nicolosi

Verres Progetto Train To Be Cool. Polizia di Stato e studenti parlano di sicurezza ferroviaria : Le lezioni si sono incentrate sulla proiezione di slides e filmati, relativi a fatti di cronaca accaduti in alcune città italiane che hanno avuto come protagonisti giovani rimasti vittime di ...

Cyberbullismo - la Polizia di Stato al Perracchio di Ragusa : La Polizia di Stato di Ragusa sale sul palco del teatro “Perracchio” contro il Cyberbullismo, fenomeno perpetrato nei confronti di minori

Rinnovo Contratto Forze di Polizia 2019 : ultime notizie su contratti Polizia di Stato e Penitenziaria : Tra i vari rinnovi di Contratto nell’ambito della Pubblica Amministrazione previsti per il 2019 troviamo quello relativo alle Forze di Polizia. Questa disciplina fa parte di un discorso molto più ampio e rientra in quella comunemente chiamata Legge di Bilancio, ovvero una norma attraverso cui ogni anno il Parlamento della Repubblica Italiana approva il consuntivo inerente la situazione economica dello Stato. Dunque sono molti gli argomenti ...

L’Esercito sospende il militare arrestato dalla Polizia per abusi su una tredicenne : L ’Esercito ha immediatamente sospeso l’alpino, di stanza alla caserma Vian di Cuneo, arrestato lo scorso dicembre dalla Squadra mobile della questura con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne e diffusione di materiale pedopornografico sul web. ...

La Polizia di Stato - ha arrestato due ladri : Arrestati intorno alle ore 01.00 della notte scorsa, dai poliziotti delle Volanti, due messinesi, entrambi pregiudicati, sorpresi a rubare parti di un'auto all'interno di un condominio lungo la S.S.

Sondrio - controlli della Polizia di Stato sulle strade : raffica di patenti ritirate : Sondrio, 11 marzo 2019 - raffica di patenti ritirate durante i servizi di controllo antidroga e alcol della Polizia di Stato in provincia di Sondrio . Nella notte tra sabato e domenica pattuglie della ...

Il danneggiamento della stele dell’antica sinagoga di Strasburgo è stato causato da un incidente d’auto e non da un atto antisemita - dice la Polizia : È stato un incidente d’auto e non un atto di vandalismo a buttare giù dal piedistallo la stele commemorativa dell’antica sinagoga di Strasburgo, in Francia, posta nel luogo dove nel 1940 i nazisti bruciarono il tempio ebraico. La polizia francese

La Polizia austriaca ha arrestato un altro sciatore di fondo per doping : La polizia austriaca ha arrestato martedì un altro sciatore di fondo accusato di doping. A fine febbraio, altre 9 persone – tra cui 5 sciatori – erano state arrestate in Austria e in Germania nell’ambito di una grande inchiesta sul

L'Associazione valdostana della Polizia di Stato compie 50 anni : Ricorre domani, mercoledì 6 marzo, il 50esimo anniversario della fondazione delL'Associazione Nazionale Polizia di Stato Anps " Sezione Valle d'Aosta. 'Costituita nel 1968 - si legge in una nota della ...

Limbiate : la Polizia locale rifà il parco auto con i sequestri per guida in stato d'ebbrezza : Il Comune di Limbiate per rinnovare il parco auto a disposizione della polizia locale ha scelto di entrare in possesso di automezzi confiscati per guida in stato di ebbrezza. Già quattro, l'ultima è ...

Polizia di Stato - A Mazara del Vallo il tour ´Una Vita da Social´– Edizione 2019 : E' giunto nei giorni nella città di Mazara del Vallo il tour "Una Vita da Social" –Edizione 2019, la campagna di sensibilizzazione ideata e seguita dal Servizio di Polizia Postale e delle ...

Trapani : arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia - rapina ed estorsione : L'impegno profuso dalla Polizia di Stato a protezione delle fasce deboli e delle vittime di violenza di genere, ha permesso nel corso delle attività del controllo del territorio, disimpegnata dall'...

Rapinatore arrestato dalla Polizia a Vittoria : La Polizia di Vittoria ha arrestato un Rapinatore pregiduicato responsabile di diversi colpi perpetrati sul territorio. E' un 40enne ragusano

Ciclismo - FCI e Polizia di Stato insieme per sicurezza e prevenzione : Firmato al Viminale un protocollo di collaborazione tra Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza Prefetto Franco Gabrielli e dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana ...