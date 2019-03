La Nazionale di San Marino nel segno della continuità

Alla Scuola InterNazionale di Comics Advanced Lab con Alessandro Giordano : Dal 26 Marzo presso la sede di Napoli della prestigiosa Scuola Internazionale di Comics , via Tarsia 44,, partirà il nuovo 'Advanced LAB - DAlla CHINA CON FURORE' - Corso avanzato di inchiostrazione e ...

Sanità : domani - venerdì 15 marzo - giornata Nazionale Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari - potenziato centro nutrizionale ... : ... colpiscono prevalentemente i giovani e giovanissimi e per questo ringrazio l'Istituto Gaslini che ha potenziato il centro nutrizionale con un medico dietologo specializzato in Scienza dell'...

Festa InterNazionale della Donna 2019 : anche nella sanità c’è discriminazione di genere : In occasione della Festa Internazionale della Donna 2019, l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) segnala la grave disparità di genere perpetuata nei confronti delle donne che lavorano nel settore della sanità. Secondo i dati, le donne che lavorano nel settore sanitario rappresentano il 70% della forza lavoro in tutto il mondo, eppure solo il 25% occupa posizioni di leadership. “Nel 2019 le donne sono in media solo un terzo dei ...

Oggi sciopero generale Nazionale : stop a scuola - sanità e trasporti pubblici : L'obiettivo della mobilitazione è quello di rivendicare più diritti e più uguaglianza per le donne. Previste ripercussioni nei servizi

Ciclismo su pista : la Nazionale italiana in Galleria del vento ad Orbassano - i convocati azzurri : Neanche il tempo di tornare dalla Polonia, dove a Pruszkow si sono svolti i Mondiali nella scorsa settimana, che la Nazionale italiana di Ciclismo su pista torna subito a lavoro. Questa volta si parla di allenamenti specifici: tre giornate di test per gli azzurri, ovviamente guidati dai ct Dino Salvoldi e Marco Villa, nella Galleria del vento in quel di Orbassano. Questi i convocati dell’Italia: Alzini Martina Bigla Team Balsamo ...

Mens Sana - sette biancoverdi al raduno Nazionale di pattinaggio corsa : Grande soddisfazione in vista dell'impegno del 16 e 17 marzo a Senigallia Sono ben sette gli atleti della sezione pattinaggio corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 convocati per il raduno tecnico ...

"Buon appetito. Fiorellino" : martedì 5 marzo a Sanremo a Villa Ormond la finale del contest Nazionale dedicato alla cucina con i fiori. : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; Mancano poche ore alla finale del primo contest nazionale dedicato ai fiori nel piatto, inserito nel primo Festival della cucina con i Fiori di ...

Tav - Ponti : “Calcolo sulle mancate accise? Sacrosanto. La Torino Lione non meritava di diventare un caso Nazionale” : Immagini di un convegno al Collegio Carlo Alberto di Torino, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, al quale ha partecipato il professor Marco Ponti, responsabile della analisi costi-benefici sulla Tav. La Torino-Lione “è diventata un caso nazionale ma forse non meritava di esserlo, anche perché non è neppure tra le opere più care che abbiamo analizzato”, ha detto e ha aggiunto, a margine del convegno che il calcolo delle ...

Nessun uso della forza in Venezuela - nuove sanzioni Usa. Pressing interNazionale su Maduro : sanzioni piu' forti contro dirigenti di Caracas, blocco degli asset esteri delle aziende Venezuelane, prima tra tutte la petrolifera Pdvsa, nuovi appelli alle Forze Armate perche' prendano le distanze da Nicolas Maduro, ma Nessuna ipotesi di un intervento militare per risolvere la crisi in Venezuela. I paesi del gruppo di Lima, riunito a Bogota' con l'opposizione di Juan Guaido' ed il vicepresidente americano Mike Pence, alzano i toni e la ...

Juventus Atletico - Gianluca Vialli : 'Possono ribaltarla. Io in Nazionale? Ci sto pensando' : Gianluca Vialli riceve il premio Giacinto Facchetti il "Bello del Calcio" nel Candido Cannavò Day a dieci anni dalla scomparsa dello storico direttore della Gazzetta dello Sport. Non ci poteva essere ...

Regionali Sardegna - Alessandro Sallusti sbugiarda Luigi Di Maio : "Perdi il 50%? Problema Nazionale" : Gli argomenti usati da Luigi Di Maio per minimizzare il crollo del M5s alle elezioni in Sardegna poco o niente possono contro il commento di Alessandro Sallusti, che a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7 inchioda il leader dei Cinque stelle proprio sui numeri. Il direttore del Giornale ricorda c

Regionali Sardegna - Alessandro Sallusti sbugiarda Luigi Di Maio : 'Perdi il 50%? Problema Nazionale' : Vuol dire che la politica nazionale ha spaventato anche gli elettori della Sardegna. L'isola ha bisogno di sviluppo, infrastrutture, piccole e grandi Tav, non di decrescita felice. Se perdi il 50%, ...